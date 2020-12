Erste Dosen ausgeliefert: Der Corona-Impfstoff kommt in der EU an

Anzeige

Nachdem die EU-Kommission auf Empfehlung der Europäischen Arzneimittel-Agentur (Ema) den Corona-Impfstoff der Hersteller Biontech und Pfizer vergangene Woche genehmigt hat, sind die ersten Impfstoffdosen in den EU-Staaten eingetroffen. Die ersten Corona-Impfungen sollen europaweit am Sonntag im Rahmen des europäischen „V-Day“ (Vaccine Day/Impftag) verabreicht werden.

Deutschland

Einen Tag vor Beginn der Corona-Impfungen in Deutschland sind am Samstagmorgen die ersten Impfstoffdosen in einzelnen Bundesländern eingetroffen. Die ersten Spritzen gegen das Coronavirus sollen am Sonntag in den landesweit verteilten Impfzentren gesetzt werden. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums wird bereits am Sonntag in allen zentralen Impfzentren gespritzt werden.

Niederlande

In den Niederlanden ist am Samstagmorgen eine erste Lieferung mit Impfstoffen gegen das Coronavirus eingetroffen. Die rund 10.000 tiefgefrorenen Dosen wurden unter Polizeischutz in die Niederlassung des auf Pharmaprodukte spezialisierten Logistikdienstleisters Movianto in Oss (Provinz Noord-Brabant) gebracht, berichtete die niederländische Nachrichtenagentur ANP. In den Niederlanden sollen die ersten Impfungen gegen das Coronavirus am 8. Januar beginnen.

Polen

Die ersten Impfstoffe gegen das Coronavirus sind in Polen eingetroffen. Die Lieferung mit 10.000 Impfdosen aus dem Pfizer-Produktionswerk im belgischen Puurs erreichte am Samstag ein zentrales staatliches Lager in Wawala in der Woiwodschaft Lodz, wie die Agentur PAP berichtete. Die erste Charge soll an 72 Krankenhäuser weiterverteilt werden. Die Logistik gilt als Herausforderung, weil der Impfstoff unter extrem niedrigen Temperaturen transportiert werden muss.

Tschechien

Auch in Tschechien traf eine erste Lieferung des Impfstoffs ein. Die 9750 Impfdosen wurden nach Angaben der Agentur CTK am Samstagvormittag im Universitätskrankenhaus Prag-Motol in Empfang genommen. Die tschechische Militärpolizei hatte den Transport am Grenzübergang Rozvadov-Waidhaus (Oberpfalz) entgegengenommen und ihn aus Sicherheitsgründen bis zum Ziel begleitet

Österreich

In Österreich sind in der Nacht zu Samstag die ersten Dosen zur Impfung gegen das Coronavirus eingetroffen. Die Lieferung kam über Deutschland aus Belgien, wie die Behörden mitteilten. Die etwa 10.000 Dosen seien ab dem Grenzübergang in Suben in Oberösterreich unter Polizeibegleitschutz in ein Lager in Wien gebracht worden. Die Impfaktion soll am Sonntag beginnen, zunächst bei über 80-jährigen Bewohnern von Alten- und Pflegeheimen.

Griechenland

Die ersten 9700 Impfstoffdosen gegen das Coronavirus sind am Freitagabend in Griechenland eingetroffen. Sie kamen mit einem Lastwagen aus Bulgarien, wie das staatliche Fernsehen vom Grenzübergang bei Kulata/Promachon berichtete. Die Polizei sollte den Transport bis ins rund 600 Kilometer entfernte Athen begleiten. Der Impfstoff wurde in einem Krankenhaus der griechischen Hauptstadt erwartet. Als Erste sollen dann an diesem Sonntag eine Krankenschwester eines Athener Covid-Krankenhauses und ein Mann in einem Altenheim geimpft werden. Zudem sollen am Sonntag die Staatspräsidentin Ekaterini Sakellaropoulou und der griechische Regierungschef Kyriakos Mitsotakis geimpft werden, berichtete das Staatsfernsehen weiter.

Italien

In Italien sind die ersten 9750 Dosen des Corona-Impfstoffes laut dem italienischen Gesundheitsministerium am Freitag angekommen. Der Transport wurde von Polizeiautos der Carabinieri eskortiert und sei auf dem Weg nach Rom. Am 27. Dezember will Italien in der Hauptstadt die ersten Impfstoffe gegen Corona verabreichen. Im Januar werden laut Plan weitere Impfdosen verabreicht. Die ersten Impfungen sollen Bedienstete im Gesundheitsbereich erhalten, die am stärksten der Gefahr einer Ansteckung ausgesetzt sind.

Weitere EU-Länder haben Impfstoff bereits erhalten

Die ersten Impfstofflieferungen haben dpa zufolge inzwischen außerdem Frankreich, Malta, Dänemark, Schweden, Norwegen und Finnland erreicht.