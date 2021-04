Erneut zahlreiche Corona-Neuinfektionen in Indien – Forscher fordern mehr Daten

Anzeige

Die Zahl neuer Corona-Infektionen ist in Indien nach offiziellen Daten auf 386.452 innerhalb eines Tages gestiegen. Das Gesundheitsministerium vermeldete am Freitag zudem 3498 Todesfälle binnen 24 Stunden. Experten zufolge sind die tatsächlichen Infizierten- und Totenzahlen wahrscheinlich höher als die vermeldeten. Die Armee öffnete ihre Krankenhäuser, um die humanitäre Krise zu lindern, die der Mangel an Klinikbetten, Medikamenten und medizinischem Sauerstoff hervorgerufen hat.

Gesundheitsministerium hofft auf Hilfslieferungen

Auf der Suche nach einem Krankenhausbett überschwemmen verzweifelte Menschen soziale Netzwerke und Messenger-Apps mit herzzerreißenden Bitten um Sauerstoff, Medikamente und einem Platz auf einer Intensivstation.

Fehlende Daten erschweren die Pandemiebekämpfung

Angesichts der verheerenden Corona-Lage in Indien haben Wissenschaftler an Ministerpräsident Narendra Modi appelliert, rasch Daten zur Verbreitung des Virus öffentlich zugänglich zu machen. Mehr als 350 Wissenschaftler unterzeichneten die Erklärung am Freitag, in der die Regierung aufgefordert wurde, Zahlen zur Sequenzierung, zu Testergebnissen, genesenen Patienten und zur Reaktion auf Impfstoffe freizugeben.

Die Bekämpfung der Pandemie in Indien wird durch eine lückenhafte Datenlage erschwert, wie die Wissenschaftler in ihrer Onlineerklärung mitteilten. Detailgenauere Zahlen seien für Experten außerhalb der Behörden und sogar für manche Regierungsmitarbeiter nicht zugänglich. Modellierungen der künftigen Entwicklung der Pandemie in Indien stützten sich auf unzureichende Informationen. Ohne diese Zahlen hätten Wissenschaftler nicht vorhersagen können, wie viele Betten, wie viel Sauerstoff oder Mitarbeiter auf den Intensivstationen benötigt würden, hieß es.

Wissenschaftler fordern mehr Freiheiten für die Forschung

Die Wissenschaftler forderten die Regierung auf, dass mehr Labore das Virus sequenzieren, um seine Entwicklung zu untersuchen. Auch müssten mehr Proben auf diese Weise geprüft werden. Bei einer Sequenzierung bestimmen Wissenschaftler die Reihenfolge der Bausteine im genetischen Code des Virus. So werden Mutationen erkannt. Die Forscher kritisierten ein Importverbot von wissenschaftlichen Ausgangsmaterialien, das die Regierung verhängte, um Indien autonom zu machen. „Solche Beschränkungen zu dieser Zeit behindern unsere Möglichkeiten, Covid-19 zu bekämpfen“, erklärten die Experten.

Die Streitkräfte öffneten ihre Krankenhäuser, um die vielen Patienten im Land versorgen zu können. Oberbefehlshaber General Manoj Mukund Naravane erklärte, die Soldaten unterstützten die Behörden unter anderem bei der Verteilung von importierten Sauerstofftanks.

Die Hilfe ist nötig, weil angesichts der Rekordinfektionen Sauerstoff, Krankenhausbetten und Medikamente fehlen. Die tägliche Zahl der Corona-Toten hat sich innerhalb der vergangenen drei Wochen fast verdreifacht. Im bevölkerungsreichsten Bundesstaat Uttar Pradesh teilte ein Lehrerverband mit, dass mehr als 550 seiner Mitglieder nach einer Corona-Infektion gestorben seien, nachdem sie bei der Organisation von Kommunalwahlen geholfen hätten, wie die „Times of India“ berichtete.

Religiöse Veranstaltungen und eine neue Virusvariante schuld an den vielen Infektionen

Experten haben neue, ansteckendere Varianten des Coronavirus für dessen beschleunigte Ausbreitung in Indien verantwortlich gemacht. Auch großen Menschenansammlungen bei politischen und religiösen Veranstaltungen, zu denen Millionen Menschen zusammenkamen, geben sie eine Mitschuld. Der mehrtägige Durchschnitt der neuen Infektionsfälle beträgt fast 350.000 pro Tag.

Seit Januar haben knapp zehn Prozent der Inder eine Impfdosis gegen das Coronavirus erhalten. Allerdings erhielten nur 1,5 Prozent beide Dosen, obwohl Indien einer der größten Hersteller von Impfstoffen weltweit ist.

Gesundheitsminister Harsh Vardhan äußerte die Hoffnung, dass Hilfslieferungen, die aus mehr als 40 Ländern kämen, den Mangel an medizinischen Gütern beheben würden. Auch Deutschland hat Hilfe zugesagt, genau wie unter anderem die USA und China.