Erfolgskriterien nicht erfüllt: Corona-Impfstoff von Curevac nicht wirksam genug

Tübingen. Im Bemühen um die Markteinführung eines hochwirksamen Corona-Impfstoffs hat das Tübinger Pharma-Unternehmen Curevac einen Rückschlag erlitten. Der Impfstoffkandidat CVnCoV habe einer Zwischenanalyse zufolge nur eine vorläufige Wirksamkeit von 47 Prozent gegen eine Corona-Erkrankung „jeglichen Schweregrades“ erzielt.

Damit habe er nicht die vorgegebenen statistischen Erfolgskriterien erreicht, teilte das Unternehmen am Mittwochabend in einer Pflichtmitteilung mit. Curevacs Börsenkurs ist im nachbörslichen US-Handel am Mittwoch um mehr als die Hälfte abgesackt.

„Wir hatten auf stärkere Ergebnisse in der Zwischenanalyse gehofft, haben aber gesehen, dass es bei dieser beispiellosen Bandbreite an Varianten eine Herausforderung darstellt, eine hohe Wirksamkeit zu erzielen“, wird Dr. Franz-Werner Haas, Vorstandsvorsitzender von CureVac, in der Mitteillung zitiert.

Große Hoffnungen auf Impfstoff-Kandidaten

Curevac hatte lange Zeit als einer der Hoffnungsträger im international hart umkämpften Rennen um die Zulassung erster Corona-Impfstoffe gegolten. Doch während schon seit Monaten Impfstoffe zahlreicher Konkurrenten weltweit verabreicht werden, sammelt das Tübinger Unternehmen nach wie vor weiter Daten - und hatte Aktionäre wie Beobachter zuletzt immer wieder vertröstet. Der Curevac-Impfstoffkandidat befindet sich schon seit längerem in der finalen und damit zulassungsrelevanten 2b/3-Studienphase.

Bis Anfang Juni hatte es geheißen, das Unternehmen erwarte - abhängig von den klinischen Studiendaten - die Zulassung seines Impfstoffkandidaten in der EU zumindest noch für das zweite Quartal. Doch kurz darauf wurde bekannt, dass sich das Verfahren weiter verzögern werde. SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach zeigte sich auf Twitter enttäuscht: „Schade, das Team aus Tübingen hätte Erfolg verdient gehabt.“

Curevac will Studie fortsetzen

Die Studie werde bis zur finalen Analyse mit mindestens 80 weiteren Fällen fortgesetzt, heißt es in der Mitteilung von Curevac weiter. „Die endgültige Wirksamkeit könnte sich noch verändern. Aufgrund der variantenreichen Umgebung zeigt sich darüber hinaus, dass die Entwicklung von Impfstoffen der zweiten Generation sehr wichtig ist, da immer neue Varianten auftreten.“

In der von Curevac durchgeführten Zwischenanalyse seien laut Unternehmensangaben 134 Covid-19-Fälle untersucht worden, von denen nur in einem Fall die ursprüngliche Corona-Variante festgestellt worden sei - mehr als die Hälfte der Fälle seien durch sogenannte besorgniserregende Varianten verursacht worden. Bei den meisten dieser Fälle habe es sich um weniger erforschte Mutanten wie Lambda, C.37 oder B.1.621 gehandelt.

Bei der Analyse sei eine Wirksamkeit bei jüngeren Studienteilnehmern registriert worden, Rückschlüsse auf eine Wirksamkeit bei Personen über 60 Jahren habe man nicht ziehen können.