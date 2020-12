Epidemiologe: Um eine dritte Welle zu verhindern, braucht es viele Impfungen

Anzeige

Anzeige

Hannover. In Deutschland könnte es schon bald mit Corona-Impfungen losgehen. Die Ständige Impfkommission (Stiko) entscheidet am Montag über die Zulassung des ersten Impfstoffs gegen Sars-CoV-2. Sollte diese beschlossen werden, könnten bereits am 27. Dezember die ersten Menschen in Deutschland gegen Corona geimpft werden. Die Frage, wie es danach weitergeht, wird von vielen Seiten diskutiert. Für Epidemiologe Markus Scholz von der Universität Leipzig seien viele Impfungen notwendig, um eine dritte Welle im Winter 2021/22 zu verhindern. Das sagte Scholz dem Nachrichtenportal „Watson“.

Die Pandemie und wir Der neue Alltag mit Corona: In unserem Newsletter ordnen wir die Nachrichten der Woche, erklären die Wissenschaft und geben Tipps für das Leben in der Krise – jeden Donnerstag. Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Abonnieren Abbestellen Abonnieren Mit RND-Konto abonnieren

Herdenimmunität als Ziel

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Erst dann käme es zu einer möglichen Herdenimmunität: „Vorliegende Daten und Simulationen lassen vermuten, dass eine Herdenimmunität erst bei zirka 75 Prozent Immunisierten zu erwarten ist. Das setzt aber auch voraus, dass die Immunisierung dauerhaft ist. Das wissen wir noch nicht.“

Werde keine Herdenimmunität erreicht, sei damit zu rechnen, dass weiterhin begleitende Maßnahmen zur Pandemiekontrolle eingehalten werden müssten, „wie zum Beispiel Kontaktverfolgungen und AHA+L-Regeln, um weitere Wellen zu verhindern“, so der Epidemiologe weiter. „Je mehr Menschen aber immunisiert sind, desto schwächer können diese Maßnahmen sein.“ Gegebenenfalls werde das auch durch Nachimpfen oder regelmäßiges Impfen wie bei der Grippe erreicht.

Wir müssen uns klar machen: Es wird auf recht lange Sicht mehr ungeimpfte als geimpfte Menschen geben. Allgemeinmedizinerin und Stiko-Mitglied Prof. Eva Hummers

Auf Herdenimmunität zu hoffen ist „gefährlich“

Für Scholz ist es „gefährlich“ auf eine Herdenimmunität ohne Maßnahmen, wie Impfungen und die AHA-Regeln, zu hoffen. Doch Sars-Cov-2 zeige eine deutliche Saisonalität, wie auch andere Coronaviren. „Es war klar, dass die Wintermonate besonders kritisch werden“, so Scholz. „Ich gehe stark davon aus, dass sich die Situation ab März, April deutlich entspannen wird, auch wenn bis dahin nur ein kleiner Teil der Bevölkerung geimpft ist.“

Im besten Falle wäre bei Erreichen der Herdenimmunität tatsächlich eine Rückkehr zur völligen Normalität möglich, betont Scholz.

Ist eine Herdenimmunität in Deutschland überhaupt möglich?

Anzeige

Allgemeinmedizinerin und Stiko-Mitglied Prof. Eva Hummers verweist beim Ziel einer künstlich hergestellten Herdenimmunität auch auf die Impfbereitschaft der Deutschen. „Deutschland ist immer schon ein Land der Impfskeptiker gewesen“, sagt sie gegenüber dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Daher bleiben auch aus ihrer Sicht die geltenden Hygiene- und Abstandsregeln notwendig.

„Wir müssen uns klar machen: Es wird auf recht lange Sicht mehr ungeimpfte als geimpfte Menschen geben. Es wird auch Personengruppen geben, die man vorerst nicht impfen kann: zum Beispiel Kinder oder Schwangere.“ Und nicht alle, die geimpft sind, haben einen vollkommen sicheren Schutz vor Erkrankung”, betont Hummer. „Es ist nicht so, dass ein Impfstoff im Menschen einen ‚äußeren‘ Schutz aufbaut. Das Virus kann weiterhin in den Körper hineingelangen.“

Es bleibe zu hoffen, dass sich die Lage im Sommer wieder etwas entspannt, so auch Hummer. Und dann käme es in der Folge darauf an, was im nächsten Winter passiert und wie viele Menschen bis dahin geimpft sind. Für die Allgemeinmedizinerin steht bereits jetzt fest, dass es allzu optimistisch wäre anzunehmen, dass nächstes Jahr Weihnachten alles wie früher ist.