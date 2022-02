WHO-Experte: Aufhebung der Isolationspflicht für Corona-Infizierte in England „sehr unklug“

Anzeige

London. Die geplante Aufhebung der Isolationspflicht für Corona-Infizierte in England stößt unter Fachleuten auf Kritik. Der WHO-Covid-19-Beauftragte David Nabarro bezeichnete die Regeländerung, die die britische Regierung am Montag bekanntgeben will, in einem BBC-Interview am Samstag als „sehr unklug“.

Eine Gruppe von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die auch für das Beratungsgremium Sage arbeitet, warnte, das Ende der Isolationspflicht und das ebenfalls erwartete Ende von frei verfügbaren Schnelltests könne zu „einer Rückkehr zu einem rapiden epidemischen Wachstum“ führen. Die Modelliererinnen und Modellierer teilten in einem am Freitag veröffentlichten Papier mit, die Infektionen könnten dadurch um 25 bis 80 Prozent zunehmen. Den an der Universität Warwick berechneten Modellierungen zufolge tragen Maßnahmen wie Isolation, Testen und Maskentragen und verstärktes Arbeiten von zuhause dazu bei, das Risiko von Ansteckungen mit dem Virus um 20 bis 45 Prozent reduzieren.

Omikron-Welle in Großbritannien flacht ab

Zuvor hatten sich bereits leitende Vertretende des britischen Gesundheitsdienstes dagegen ausgesprochen, die Verfügbarkeit von kostenlosen Schnelltests zu beenden. Diese können bislang online nach Hause bestellt oder in Apotheken abgeholt werden. In einer Umfrage unter 300 führenden NHS-Vertreterinnen und NHS-Vertretern sprachen sich auch rund drei Viertel dagegen aus, die Isolationspflicht für Infizierte abzuschaffen.

Schottland, Wales und Nordirland entscheiden eigenständig über ihre Corona-Maßnahmen und gehen oft einen vorsichtigeren Weg als England. Die Omikron-Welle, die in Großbritannien zum Jahreswechsel ihren Höhepunkt hatte, flacht seit Wochen ab. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag zuletzt bei 565 (Stand: 13. Februar).