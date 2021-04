Ende des Corona-Lockdowns: Großbritannien kehrt ins Leben zurück

Anzeige

London. Zum ersten Mal seit Monaten erhalten viele Briten zum Wochenstart am Montag die Möglichkeit zu Shopping, Friseur- und Restaurantbesuchen im Freien. Seit Anfang Januar hatte es in England einen flächendeckenden Lockdown gegeben, ähnliche Regeln galten in anderen Teilen des Vereinigten Königreichs, um die Corona-Pandemie unter Kontrolle zu bringen.

Lockerungen könnten zu Anstieg der Corona-Zahlen führen

Mit mehr als 127.000 bestätigten Pandemie-Toten führt Großbritannien die Statistik in Europa an. Die Neuansteckungen sind in Folge des Lockdowns sowie des Umstands zurückgegangen, dass inzwischen mehr als 60 Prozent der erwachsenen Bevölkerung mindestens eine Impfdosis erhalten haben.

Premierminister Boris Johnson sowie Epidemiologen mahnen weiter zu Einhaltung von Sicherheitsmaßnahmen. Noch immer seien viele Menschen nicht geimpft, Lockerungen der Abstandsregeln oder beim Reisen könnten zu einem neuen Anstieg führen.