EMA stoppt Prüfverfahren von Covid-Medikament

Virginias Warnschüsse für den Westen

Der erste Stimmungstest in den USA nach der Biden-Wahl wirft Fragen auf, die auch in Europa relevant sind. Was passiert, wenn die Eliten über Klimaschutz reden – und nicht merken, dass die Wähler nach rechts abdriften? Und was wird aus der Klimapolitik, wenn 2024 wieder Donald Trump oder ein Gleichgesinnter ins Weiße Haus einzieht?