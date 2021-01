EMA-Untersuchung nach Todesfällen: „Keine Sicherheitsbedenken” bei Impfstoff von Biontech

Anzeige

Die Europäische Arzneimittelagentur (EMA) hat ein erstes Update ihres Sicherheitsberichts zum Impfstoff von Biontech/Pfizer veröffentlicht. Der seit Ende Dezember in der EU verabreichte Corona-Impfstoff von Biontech und Pfizer gilt laut Europäischer Arzneimittelagentur (EMA) weiter als sicher. Dazu untersuchte die EMA auch Meldungen von Todesfällen, die im Verdacht standen, auf Impfungen mit dem Biontech/Pfizer-Impfstoff zurückzuführen zu sein. Konkret ging es um Bedenken aus Norwegen hinsichtlich einiger Todesfälle bei älteren Menschen.

Der Ausschuss für Risikobewertung im Bereich der Pharmakovigilanz (PRAC) der EMA kommt dabei zu dem Ergebnis: „Die Überprüfung ergab keine Sicherheitsbedenken.“ In vielen Fällen bei Personen über 65 Jahren seien (teils mehrfach) bereits bestehende Krankheiten eine plausible Erklärung für die Todesfälle, so die EMA. „Bei einigen Personen wurde die Palliativversorgung bereits vor der Impfung eingeleitet“, heißt es in dem Bericht.

Keine Änderungen empfohlen

Der Ausschuss empfiehlt demnach keine Änderungen im Bezug auf die Angaben, wie der Impfstoff von Biontech/Pfizer verwendet werden solle. Das gelte auch für ältere, gebrechliche Menschen. Der Nutzen bei der Prävention überwiege weiter die Risiken, „und es gibt keine empfohlenen Änderungen bezüglich der Verwendung des Impfstoffs“.

Die EMA hält zudem fest, dass Anaphylaxie, also eine schwere allergische Reaktion auf den Impfstoff, eine bekannte Nebenreaktion des Impfstoffs sei. Eine Schätzung, wie häufig diese in der EU auftrete, könne jedoch noch nicht gegeben werden, so die EMA. In den USA wird das Auftreten der schweren allergischen Reaktion mit einer Häufigkeit von etwa elf Fällen pro Million verabreichter Impfstoffdosen beziffert.

Der Impfstoff wird den Angaben zufolge auch künftig weiter untersucht. Am 21. Dezember hatte die EMA grünes Licht für seine bedingte Zulassung gegeben, die die EU-Kommission am selben Tag erteilte. Für die bedingte Zulassung müssen weniger umfangreiche Daten als normalerweise vorliegen. Diese müssen aber bereits zeigen, dass der Nutzen die Risiken überwiegt. Anfang Januar erhielt auch der Corona-Impfstoff von Moderna eine bedingte Zulassung. Für diesen Freitag wurde die Entscheidung der EMA zum dritten Kandidaten erwartet, dem Impfstoff von Astrazeneca.