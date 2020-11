Einsamkeit und Ängste: Nachfrage von Telefonseelsorge ist in der Pandemie gestiegen

Anzeige

Berlin. Lockdown, steigende Fallzahlen, Einsamkeit aufgrund von Kontaktbeschränkungen: Im Jahr der Corona-Pandemie ist die Nachfrage nach telefonischer Seelsorge gestiegen. Vor Corona habe es im Durchschnitt 2500 Gespräche pro Tag gegeben, im März und April 2020 seien es dann über 3000 pro Tag gewesen, teilte die Telefonseelsorge mit. „Mit dem Ende des ersten Lockdowns normalisierte sich das Anrufaufkommen, blieb aber insgesamt höher als im Vorjahr, im September waren es durchschnittlich 2700 Gespräche pro Tag.“ Auch die Nachfrage der seelsorgerlichen Angebote im Netz sei im Vergleich zum Vorjahr gestiegen.

Pandemie führt zu mehr Verunsicherung

In fast allen Gesprächen im Frühjahr war nach Angaben der Seelsorger die Pandemie ein Thema. Rund 40 Prozent der Anrufer bezogen sich demnach auf Einschränkungen, Verunsicherungen und Veränderungen durch Covid-19. Rund 24 Prozent der Anrufer fühlten sich einsam, fast 15.000 beschrieben ihre Stimmung als depressiv – das waren etwa 1400 mehr, als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Auch das Thema Suizidalität sei im Vergleich zum Vorjahreszeitraum häufiger genannt worden.

„Seit den neuen Beschränkungen geraten wie im Frühjahr die Themen Corona und damit verbunden Einsamkeit, Ängste und depressive Stimmungen in den Mittelpunkt vieler Gespräche“, sagte die Pfarrerin Dorothee Herfurth-Rogge, Co-Vorsitzende der Evangelisch-Katholischen Kommission, dem Leitungsgremium der Telefonseelsorge. Wurde Corona in der zweiten Septemberhälfte noch in rund fünf Prozent der Gespräche angesprochen, war es vier Wochen später schon in über elf Prozent der Gespräche Thema.