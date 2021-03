Ein verdammtes Jahr

Anzeige

Es ist kein medizinischer Mundschutz zu sehen. Nirgends. Trotzdem sagt das Foto mehr über das erste Jahr der Pandemie als viele andere Aufnahmen. Das Bild zeigt den Platz vor einem US-amerikanischen Kino, in dem im Frühjahr 2020 der neue James-Bond-Film hätte anlaufen sollen. Anstelle von Titeln steht auf der Programmtafel über dem Eingang aber nur: „The World is temporarily closed.“ Die Welt ist vorübergehend geschlossen. Wie wahr.

Es war der 16. März, als Angela Merkel und die Ministerpräsidenten den ersten auch so bezeichneten Lockdown für Deutschland verkündeten. Bis auf Supermärkte und Apotheken wurden bundesweit Geschäfte, Schulen und Kindertagesstätten geschlossen. Erstmals seit Jahrzehnten riegelten zahlreiche Staaten innerhalb Europas ihre Grenzen zueinander ab. Flugzeuge blieben am Boden, der Reiseverkehr kam fast komplett zum Erliegen. Die Bundesliga stellte den Spielbetrieb ein, Geisterspiele wurden später zur Regel.

An den Spielplätzen flatterte Absperrband

Innerhalb weniger Tage passierte mehr als sonst in einem ganzen Jahr. Es war, als erlebte man Geschichte im Zeitraffer. Olympia? Abgesagt. Fußballeuropameisterschaft? Verschoben. Fabriken und Büros? Geschlossen. An den Spielplätzen und auf Parkbänken flatterte Absperrband. Die Welt ein einziger Stillstand, ausgelöst von einem unsichtbaren Virus, dessen zurzeit existente Ableger nach Berechnungen eines britischen Mathematikers in eine einzige Cola-Dose passen.

Die Deutschen betrachteten die Ereignisse mit einer Mischung aus Entsetzen und Staunen, Unglaube, Unsicherheit und Angst. Es ist keine Überraschung, dass die filmische Dystopie „Contagion“ über den Ausbruch eines Killervirus vor einem Jahr an der Spitze der Netflix-Charts stand. Manche entdeckten in Albert Camus’ „Die Pest“ lange Zeit für eigentlich undenkbar gehaltene Parallelen zu ihrem eigenen Leben. „Ich möchte bei keinem historischen Ereignis mehr dabei sein“, schrieb ein Nutzer bei Twitter.

Das neue Virus: Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) gibt am 16. März 2020 im Kanzleramt ein Statement über den Coronavirus-Ausbruch und die Maßnahmen der Bundesregierung zur Eindämmung des Virus. © Quelle: Markus Schreiber/AP POOL/dpa

Ich möchte bei keinem historischen Ereignis mehr dabei sein. Twitter-Nutzer im Jahr 2020

Das Frühjahr 2020 bedeutete auch die Verarbeitung von Ereignissen, deren Eintreten trotz aller Warnungen kaum jemand tatsächlich für möglich gehalten hatte – und die dann doch so schnell und mit so großer Wucht den Alltag einnahmen, dass man aus heutiger Sicht fast froh sein kann, das alles schon durchlebt und hinter sich zu haben: Da waren die ungewisse Sorge vor dem noch unbekannten Virus, die plötzliche Angst vor anderen Menschen und das Einfrieren sozialer Kontakte, die mahnenden Regierungsansprachen der Bundeskanzlerin, die neuen Regelungen der Politik, die mit fast sofortiger Wirkung direkt das eigene Leben, die Routine des Alltags betrafen und nachhaltig veränderten. Das schreckliche Gefühl des ersten Lockdowns, die Sicherheit des Eingeschlossenseins, deren hoher Preis zugleich die Einsamkeit war. Die Ungewissheit, wann das alles enden würde, und die bald enttäuschte Hoffnung, dass es vielleicht nur ein paar Wochen dauern könnte.

Heute, ein Jahr nach dem ersten Lockdown, haben zumindest wir Deutschen gelernt, dass wir dem Virus nicht machtlos gegenüberstehen. Wir wissen, wie Chirurgen vor der OP die Hände waschen (Daumen nicht vergessen!).Wir haben den Wert von Mund-Nasen-Bedeckungen langsam zu schätzen gelernt und uns in Verzicht auf so vieles geübt.

Das Leben in der Pandemie ist eintönig - und bisweilen sehr grausam

Ein Jahr nach dem ersten Lockdown aber sind wir auch erschöpft und ausgebrannt. „Ich bin so müde“ ist ein Satz, der universell ausgesprochen werden kann in der Corona-Krise. Pandemiebürger schlafen tief und fest und wachen morgens mit den Inzidenzzahlen des Robert-Koch-Instituts in den Radionachrichten wieder auf. Das eine Jahr der Pandemie lebte sich wie eine Dekade. Manche Menschen sind auf dem Kopf ergraut in der Corona-Zeit, und zwar nicht nur wegen des Lockdowns der Friseurgeschäfte oder des Alterns, sondern weil sie sich sorgen. Um den Job, die Familie, die Gesundheit. Überhaupt: Wie soll das alles weitergehen?

Das Leben in der Pandemie ist eintönig, mühselig und bisweilen sehr grausam. Allein in Deutschland sind bisher mehr als 70.000 Menschen an Corona gestorben. Weltweit waren es mehr als 2,6 Millionen Tote. Hinter den Zahlen stehen Angehörige, die die Sterbenden nicht begleiten konnten und die oftmals sehr allein trauern mussten. Ärzte und Pflegekräfte, die seit Monaten an der Überlastungsgrenze arbeiten, still und leise, denn das anfangs so euphorische Applaudieren auf den Balkonen ist in der Monotonie der Pandemietage verstummt.

Wer hat wann zum letzten Mal jemanden außerhalb seines Haushaltes oder seines engsten Umfeldes umarmt? Womit soll man sich ablenken, wenn Museen, Theater, Kinos, Restaurants, Schwimmhallen, Fitnessstudios, Zoos, Freizeitparks und Diskotheken geschlossen sind, mal angenommen, man hat mal keine Lust auf ein gutes Buch und Netflix schon leergeguckt? Das Feierabendbier in der Kneipe, Spielverabredungen der Kinder, Geburtstagspartys, ja sogar der Plausch mit den Kollegen in der Kaffeeküche sind ja potenziell gefährlich oder gar untersagt.

Witze über Corona? Können wir auch

Wir gehen also spazieren. Und reden. Über Corona natürlich. Als wäre es ein ungeschriebenes Gesetz, dass ein Gespräch zwangsläufig früher oder später bei diesem Thema landet, eingeleitet von der allgegenwärtigen Redewendung „Drosten sagt, …“. Dann geht es ums Impfen oder um die Frage nach dem Wann und Wie der nächsten Beschränkungen. Das Virus sitzt auch in den Köpfen, es hat die Gespräche infiziert. Die Pfade der Unterhaltungen sind ähnlich ausgetreten wie die Spazierwege in den öffentlichen Parks. Fast schon virtuos nutzen wir Worte wie Fußgruß, Mund-Nasen-Bedeckung und Abstandsbier. Der Ausruf „Guck mal, ein Flugzeug“ ist so selten wie der Anblick selbst. Witze über Corona? Können wir auch. Und wenn das alles nicht so traurig wäre, könnte man tatsächlich lachen.

Zukunftsforscher wie Matthias Horx hatten der Krise zu Beginn noch heilende Kräfte für die individualisierte Leistungsgesellschaft vorausgesagt. Wissenschaftler erhofften sich mehr Gemeinsinn, mehr Nachhaltigkeit und einen neuen Blick auf die wachstumsgetriebene Wirtschaft der westlichen Industrienationen.

Hebt die Krise das Zusammenleben auf eine neue Stufe?

Mittlerweile ist die vorausgesagte Digitalisierung zwar einen weiten Schritt vorangekommen. Ob die Corona-Krise das Zusammenleben tatsächlich auf eine neue Stufe zu heben vermag, ist zumindest von heute aus betrachtet fraglich. Zu groß ist die Sorge um eine drohende Krise in der Weltwirtschaft. Wird es eine „verlorene Corona-Generation“ geben – etwa, weil Schulen zu lange geschlossen sind, Sportvereine pausieren und Familien überfordert sind? Angesichts von bürokratischem Klein-Klein und Kompetenzgerangel bei Bund und Ländern in der Pandemiebewältigung und beim Impfmanagement steht sogar ein herber Vertrauensverlust in Politik und Föderalismus zu befürchten. „Werden wir das Vertrauen in die Demokratie verlieren?“, fragen bereits einige.

Pessimistisch betrachtet sind wir also kaum weiter als im März 2020. Das Undenkbare hat sich zwar in unser Bewusstsein vorgearbeitet, aber wir wissen noch immer nicht, was kommt. Wie viele Wellen, wie viele Lockdowns werden noch folgen? Und wird das Leben irgendwann wieder normal? Gefühlt stehen manche angesichts dieser Frage im Frühjahr 2021 am Rand der Kapitulation.

Beifall für Ärzte und medizinisches Fachpersonal? Nicht mehr ein Jahr nach dem ersten Lockdown. Der Applaus ist verstummt. © Quelle: Oliver Berg/dpa

Wird das Leben irgendwann wieder normal? Gefühlt stehen manche angesichts dieser Frage im Frühjahr 2021 am Rand der Kapitulation.

Was bleibt, ist Optimismus

Optimistisch aber lässt sich sagen: Auch in Deutschland wird das Impfen vorankommen. Die Zahl der wirksamen Vakzine wächst. Es gibt tatsächlich ein Licht am zurzeit so viel zitierten Ende des Tunnels. Das Frühjahr 2021 ist auch deshalb anders als das des ersten Lockdowns vor einem Jahr: In diesem März haben wir zwar noch ein weites Stück der Strecke vor uns, aber wir können langsam wieder Pläne machen.

Auf den ersten Friseurbesuch seit Langem werden eines Tages auch Theaterbesuche, Restaurantabende und irgendwann auch Geburtstagsfeiern folgen. Es mögen weitere Lockdowns kommen. Kontaktbeschränkungen und die leidige Maskenpflicht werden noch eine ganze Weile bleiben. Denn weitere Mutationen werden weite Strecken des Weges erschweren. Im schlimmsten Fall wird es weitere Wellen geben.

Doch wir haben bis hierhin durchgehalten. Wir schaffen auch das nächste Stück des Weges. Und wenn das vorbei ist? Eine Kollegin sagte neulich, dann werde sie eine Nacht lang feiern und tanzen. Wer kommt mit?