Ein Jahr mit dem Coronavirus: Was wir wissen – und was immer noch unklar ist

Anzeige

Anzeige

Jedes Jahr kürt das renommierte „Science“-Magazin den „Breakthrough of the Year“ – den wissenschaftlichen Durchbruch des Jahres. Im vergangenen Jahr wurde damit die erste Aufnahme eines schwarzen Lochs geehrt, aber auch die Genschere Crispr-Cas oder der Nachweis des Higgs-Bosons wurden bereits ausgezeichnet. In diesem Jahr sei klar gewesen, dass der Preis Covid-19 betreffen werde, schreibt Chefredakteur H. Holden Thorp. Tatsächlich dürfte es schwer werden, einen Forschungsgegenstand zu finden, der jemals in einer so kurzen Zeit so intensiv ausgeleuchtet wurde. Über den Wissenschaftler, Politiker, Ärzte – und wir alle – so schnell so viel lernen mussten.

„Mysteriöse Lungenkrankheit in chinesischer Metropole ausgebrochen“ – so lautete eine der ersten Meldungen, die wir auf RND.de über das damals noch unbenannte Coronavirus veröffentlichten. Damals, am 31. Dezember 2019, hätte sich wohl niemand vorstellen können, wie sehr das kommende Jahr von dieser „viralen Lungenentzündung“ geprägt sein würde. Wie massiv das Virus unsere Gewohnheiten, unsere sozialen Beziehungen und unsere Gesundheit herausfordern würde. In den darauffolgenden Tagen tauchte das Virus immer wieder sporadisch in den Nachrichten auf:

Eine Übertragung von Mensch zu Mensch oder eine Infektion des medizinischen Personals sei noch nicht entdeckt worden, stellte die Behörde fest. (31. Dezember 2019)

Die Symptome seien vor allem Fieber. Wenige Patienten hätten Probleme mit der Atmung. (31. Dezember 2019)

Die Ausbreitung einer mysteriösen Lungenkrankheit in der zentralchinesischen Metropole Wuhan könnte auf ein neuartiges Coronavirus zurückgehen. ( 9. Januar 2020

Erstmals ist ein Patient an der mysteriösen neuen Lungenkrankheit gestorben, die in China ausgebrochen ist. ( 11. Januar 2020

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Die Pandemie und wir Der neue Alltag mit Corona: In unserem Newsletter ordnen wir die Nachrichten der Woche, erklären die Wissenschaft und geben Tipps für das Leben in der Krise – jeden Donnerstag. Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Abonnieren Abbestellen Abonnieren Mit RND-Konto abonnieren

Was wir inzwischen über Sars-CoV-2 wissen

Diese Meldungen aus der frühen Phase lesen sich kurios, beinahe unschuldig. Aber sie verdeutlichen eben auch, wie viel mehr wir inzwischen dazugelernt haben. Dank zahlreicher Studien, Untersuchungen und Berechnungen liegen uns viel mehr Informationen vor. Ein Überblick, basierend auf den Informationen, die das Robert-Koch-Institut bereitgestellt hat.

Wir kennen das Virus. Sars-CoV-2 gehört zu den Coronaviren. Teil seiner Gattung (den Beta-Coronaviren) ist unter anderem auch das Sars-Virus. Sars-CoV-2 dringt über die sogenannten ACE-2-Enzyme in die Zellen ein, die dem Virus als Rezeptoren dienen.

Anzeige

Wir wissen, wie sich das Virus verbreitet. Sars-CoV-2 wird von Mensch zu Mensch übertragen, und zwar vor allem, indem ein Mensch beim Atmen, Husten, Sprechen, Singen oder Niesen virushaltige Partikel verbreitet, die ein anderer einatmet. Dies geschieht meistens, wenn Menschen schon Symptome haben. Man kann allerdings auch ansteckend sein, bevor oder wenn man gar nicht krank wird. Wie lange es dauert, bis ein Infizierter auch andere anstecken kann, ist unterschiedlich – theoretisch ist es aber schon innerhalb eines Tages möglich. Sars-CoV-2 ist, wenn man keine Maßnahmen zu seiner Eindämmung trifft, ein eher mittelmäßig ansteckendes Virus. Ein Infizierter würde unter solchen Umständen etwa drei bis vier Menschen anstecken. Bei Masern sind es zwischen zehn und 18 Menschen, bei der Grippe ein bis zwei.

Wir wissen, dass das Virus krank macht. Nicht alle Infizierten werden krank. Wer krank wird, entwickelt häufig nach fünf bis sechs Tagen Symptome, in den meisten Fällen spätestens nach zehn bis 14 Tagen. Die häufigsten Symptome sind Husten, Fieber, Schnupfen sowie Geruchs- und Geschmacksverlust. Covid-19 verläuft unterschiedlich schwer. Rund 7 Prozent der Patienten in Deutschland müssen ins Krankenhaus. Schwere Verläufe sind bei älteren Menschen, Männern, stark übergewichtigen Menschen oder solchen mit bestimmten Vorerkrankungen (wie etwa Diabetes oder chronischen Lungenerkrankungen) häufiger.

Anzeige

Wir haben gelernt, dass Covid-19 keine reine Lungenkrankheit ist. Sars-CoV-2 kann Atemwegserkrankungen auslösen. Meistens geschieht das in der zweiten Woche der Erkrankung. Erkrankte können aber auch neurologische Symptome haben wie etwa Kopfschmerzen, Schwindel oder Verwirrtheit. Eine Infektion kann sich auf Magen und Darm auswirken und zum Beispiel zu Durchfall, Übelkeit, Appetitlosigkeit oder Erbrechen führen. Sie kann das Herz und seine Funktionsfähigkeit beeinträchtigen und etwa zu Herzrhythmus­störungen führen. Sie kann die Nieren beeinträchtigen. Sie kann zu verstopften Blutgefäßen führen. Sie kann in eher seltenen Fällen auch die Haut betreffen und etwa Ausschläge auslösen.

Wir wissen, dass eine Infektion mit dem Virus langfristige Folgen haben kann. Noch Wochen oder Monate nach der akuten Krankheit können Patienten unter verschiedenen Symptomen leiden, die auch neu auftreten können. Das betrifft sowohl schwere Verläufe als auch mildere. Dazu gehören zum Beispiel Merkstörungen, Müdigkeit oder Gedächtnisprobleme.

Wir wissen, dass Menschen an oder mit einer Sars-CoV-2-Infektion sterben. Dies ist besonders bei alten Menschen und Männern der Fall. Rund 85 Prozent der in Deutschland verstorbenen Covid-Patienten waren 70 Jahre alt und älter.

Maßnahmen leiten sich aus Virus­eigenschaften ab

Vieles davon klingt vielleicht basal. Aber es ist dieses grundlegende Wissen, dass entscheidend im Kampf gegen das Virus ist. Aus ihm sollten sich die Maßnahmen ableiten, die dem Virus Einhalt gebieten sollen – ob das Abstandsregeln oder Lockdowns sind. Sie alle haben das Ziel, Kontakte zu beschränken, Ansteckungen zu verhindern. Die Herausforderung bestand darin, die richtige Entscheidung zum richtigen Moment zu treffen.

Dass das kein einfacher Prozess war und ist, zeigt das Beispiel Masken. Zu Beginn der Pandemie wurden sie – gerade in westlichen Ländern – ausschließlich für medizinisches Personal empfohlen. Inzwischen gehören sie dauerhaft zum Alltag dazu. Das Wissen, dass sich das Coronavirus über Aerosole übertragen kann, hat unterdessen dazu geführt, dass beim Infektionsschutz inzwischen erheblich mehr Wert auf das Lüften gelegt wird.

Anzeige

Doch in diesem ersten Jahr mit dem Coronavirus, in dem sich die verschiedenen Arten des Lockdowns abwechselten, ist auch klar geworden: Ohne Impfstoff geht es nicht. Normalität wird es erst geben, wenn es eine breite Immunität in der Bevölkerung gibt. Für eine Weile habe es als zu viel verlangt erschienen, darauf zu hoffen, dass es am Ende des Jahres bereits einen Impfstoff geben werde, schreibt „Science“-Chefredakteur Thorp. Doch weniger als ein Jahr, nachdem die entsprechenden Proteine des Virus in einem wissenschaftlichen Paper beschrieben wurden, werden in zahlreichen Ländern – darunter Deutschland – die ersten Menschen gegen Sars-CoV-2 geimpft. Für die Experten ist dies daher der „wissenschaftliche Durchbruch des Jahres“.

Corona wird uns auch 2021 begleiten

Doch trotz allem bleiben auch am Ende dieses Jahres viele Fragen weiterhin offen. Eine entscheidende ist die Frage nach wirksamen Medikamenten: Zwar haben Ärzte inzwischen viel mehr Erfahrung mit der Behandlung von Covid-19 sammeln können – einen Königsweg, die optimale Therapie gibt es allerdings noch nicht. Zu den Lernerfahrungen dieses Jahres gehört daher zweifellos auch, dass es trotz stetig wachsenden Wissens oft genug kompliziert bleibt. Dass diese Pandemie – trotz Impfstoffentwicklung mit Lichtgeschwindigkeit – nicht so schnell vorbeigeht, wie man es sich wünschen würde. Ganz klar: Corona wird uns im kommenden Jahr begleiten. Das ist wohl die wichtigste Erkenntnis nach dem ersten Jahr mit dem Coronavirus.