“Ein Irrsinn”: Yogeshwar stärkt Virologen in der Krise den Rücken

Hannover. Eben noch gefeierte Stars, plötzlich die Zielscheibe der Nation? Aktuell kippt die Stimmung der Deutschen gegenüber Virologen. Für den Wissenschaftsjournalist Ranga Yogeshwar ein Unding. Er verstehe nicht wie solch engagierte Wissenschaftler, wie Christian Drosten von der Berliner Charité, plötzlich Morddrohungen erhalten könnten. was ihn außerdem ärgert: dass die Forderungen nach weiteren Lockerungen größer scheinen, als die Warnung vor einer zweiten Infektionswelle.

In “ZDF heute” machte der Journalist seinem Ärger Luft: “Statt die Maßnahmen als Erfolg zu feiern und sich über den bislang glimpflichen Verlauf zu freuen, wächst die Kritik an den Experten. Ein Irrsinn: Würden wir die Feuerwehr abschaffen, nur weil es im vergangenen Jahr nicht gebrannt hat?”

Politiker Schuld am Stimmungseinbruch

Für Yogeshwar lässt sich in der aktuellen öffentlichen Stimmung ein Muster erkennen: Das Rationale scheint nicht mehr ins Gewicht zu fallen. Die Stimmung verschiebt sich zunehmend ins Emotionale. Mitverantwortlich an dem Stimmungsumbruch sei für Yogeshwar auch die Politik. Beispielsweise der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet (CDU). Laschet warf im ARD Virologen vor, ständig ihre Meining zu ändern. Diesen Politikern um Laschet wirft Yogeshwar wiederum vor, “sich allzu oft am Volk zu orientieren, an Umfragewerten und Beliebtheitsskalen, statt den Menschen Orientierungshilfen zu geben”.

Die Menschen wollen ihre Normalität zurück

Yogeshwar warnt außerdem vor weiteren und zu schnellen Lockerungen der Corona-Maßnahmen. Der Wissenschaftler erinnert an die große Grippe von 1918: Nach dem Aufheben von Kontaktverboten schlug diese noch einmal zu. Damals wie heute wollen die Menschen nur eins: Die Rückkehr zu einer unbekümmerten Normalität. “Wir wollen keine analytischen Denker, die uns schlechte Nachrichten verkünden und uns weiterhin einsperren wollen, sondern wünschen uns Erlöser, die uns von der Last dieser ansteckenden Geißel befreien.”

Diesem Wunsch müssen nun Politiker entgegentreten - und vor allem aufklären. Dazu gehöre für Yogeshwar auch, dass die Politik trotz aller Kritik für den Lockdown einsteht. “Es bräuchte jetzt Leadership, also eine aufgeklärte und aufklärende politische Klasse, die in der Lage wäre, den unbequemen Lockdown in seiner Notwendigkeit zu vermitteln und trotz verständlichem Widerstand dafür einzustehen”, so Yogeshwar.