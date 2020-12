Drosten zu Corona-Mutation in Großbritannien: „In Deutschland bisher nicht gesehen“

Anzeige

In Großbritannien breitet sich aktuell eine Mutation des Coronavirus rasend schnell aus: Die kürzlich entdeckte Variante sei um bis zu 70 Prozent ansteckender als die bisher bekannte Form, sagte Premierminister Boris Johnson am Samstag vor Journalisten in London und kündigte einen neuen Shutdown für die Hauptstadt an, der bereits heute in Kraft tritt.

Die Weltgesundheits­organisation (WHO) steht bereits in engem Austausch mit Großbritannien: „Wir werden die Mitgliedsstaaten und die Öffentlichkeit auf dem Laufenden halten, sobald wir mehr über die Merkmale dieser Virusvariante und deren Auswirkungen erfahren“, hieß es auf Twitter.

Drosten: Corona-Mutation in Deutschland bisher „nicht gesehen“

Auf ebenjener Plattform hat sich auch Charité-Virologe Christian Drosten am Sonntagmorgen zu der neuen in Großbritannien aufgetauchten Variante geäußert. Auf die Frage eines Wissenschafts­journalisten, ob diese Form auch in Deutschland zirkuliere, antwortete Drosten nur knapp: „In D bislang nicht gesehen.“ Weiter schreibt der Virologe: „Die B.1.1.7-Linie hat zwei eventuell verstärkende und eine wohl abschwächende Mutation (ORF8). Weitere unklare Mutationen. Ursprungsvirus/Mutante noch nicht im Labor verglichen. Verbreitung kann Zufall sein, nicht zwingend Selektionsvorteil, aber möglich.“

Laut WHO würden die britischen Behörden weiter Informationen und Ergebnisse ihrer Analysen und Studien zu der neuen Virus-Variante teilen. Bis dahin sei es unerlässlich, weitere Schutzmaßnahmen zu ergreifen, um eine Ausbreitung des Virus zu verhindern.