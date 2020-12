Drosten, der Pandemieerklärer: „Ich bereue den Schritt nicht“

Anzeige

Ebenso lange wie die Pandemie selbst begleitet uns auch schon Christian Drosten. Mit zahlreichen Auftritten in den Medien und dem NDR-Podcast „Coronavirus Update“ ist der Chefvirologe der Berliner Charité zum wichtigsten Erklärer der Corona-Pandemie geworden. Obwohl er durchaus darüber nachgedacht habe, wie seine Situation jetzt aussehen würde, wenn er nicht in die Öffentlichkeit getreten wäre, bereue er diesen Schritt nicht, sagte Drosten am Sonntag im Deutschlandfunk. „Gerade während der ersten Welle hat das vielen Leuten geholfen.“

Öffentlichkeit hat nicht nur Vorteile für Wissenschaftler

Positive Reaktionen auf sein öffentliches Engagement habe der Virologe auch aus dem Ausland erhalten. Dort habe man sich auch jemanden gewünscht, „der aus einer wissenschaftlich-neutralen Sichtweise einfach mal sagt wie es ist“, so Drosten. Deshalb sei er froh, den Schritt gemacht zu haben – auch wenn er teilweise negative Konsequenzen für ihn selbst hatte: „Es ist nicht so, dass man als Wissenschaftler daran gemessen wird, wie oft man im Fernsehen ist“, sagte Drosten. „Im Gegenteil.“

Trotzdem denke er, dass die Information der Öffentlichkeit zur Intervention in einer Pandemie dazugehöre – auch weiterhin. Denn: „Die Situation ist noch nicht vorbei“, erklärte der Virologe. Deshalb gehöre es für ihn mittlerweile zum Tagesablauf, jeden Morgen die Infektionszahlen des Robert-Koch-Instituts anzusehen. Auf dieses Ritual wolle er auch in der Weihnachtszeit nicht verzichten, so Drosten.