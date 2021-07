Die dritte Booster-Dosis: Wie lange hält der Impfschutz – und braucht es die Auffrischung wirklich?

Anzeige

Zweimal müssen Menschen mit den mRNA-Impfstoffen von Biontech/Pfizer oder Moderna für den vollen Schutz geimpft werden. Auch bei Astrazeneca sind zwei Impfdosen erforderlich, nur bei Johnson & Johnson ist es eine. Wie wichtig die vollständige Impfung ist, zeigt die aktuelle Datenlage zur Delta-Variante: Nur danach kann eine ausreichende Wirksamkeit durch die Impfung garantiert werden.

Aber wie wäre es, wenn nun noch eine dritte beziehungsweise zweite Dosis dazukommt? Fragen und Antworten zum Stand der Dinge bei den Auffrischungsimpfungen gegen Covid-19:

1) Wie lange hält der Immunschutz?

Das ist die gegenwärtig große Frage der Wissenschaft – und sie ist noch nicht eindeutig zu beantworten. Forschende wissen noch nicht genau, welche Komponenten des Immunsystems wirklich dafür verantwortlich sind, vor einer Infektion beziehungsweise Erkrankung zu schützen. Es gibt auch nicht den einen Wert, der das bei den zugelassenen Impfstoffen anzeigt. Deshalb hat ein Bluttest auf Antikörper auch keine Aussagekraft zum Immunschutz.

Das hat zwei Gründe: Zum einen ist nach wie vor unklar, zu welchem Grad die Titer neutralisierender Antikörper mit einem Schutz vor einer Reinfektion oder einer schweren Covid-19-Erkrankung korrelieren. Zum anderen ist ungewiss, inwiefern eine Reihe weiterer Mechanismen, die für eine gezielte Abwehr sorgen können, nach der Impfung aktiviert werden – etwa durch B-Gedächtniszellen und T-Killer-Zellen.

Das Gute, selbst wenn die Titer abnehmen – komplett ungeschützt werden Geimpfte wohl nicht mehr sein. „Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir noch einmal ohne jeglichen Immunschutz dastehen werden“, sagte vor wenigen Tagen die Virologin Melanie Brinkmann im RND-Gespräch.

Die mRNA-Impfstoffe sind die ersten, die seit vergangenem Sommer klinischen Studien unterzogen worden sind. Das ist also auch der früheste Startpunkt für Untersuchungen. Nach einem Jahr ließ sich in ersten größeren Studien zeigen, dass die T-Zell-Antwort noch solide ausfällt und auch weiterhin neutralisierende Antikörper gebildet werden. Impfstoff-Expertinnen und Experten gehen deshalb davon aus, dass zumindest bei den Jüngeren ein Immunschutz länger anhalten könnte.

Die Frage ist eben nur, wie stark er dann noch für wie lange ausfällt - und bei wem. Vor wenigen Wochen zeigte sich der Hersteller Biontech/Pfizer beispielsweise noch zuversichtlich, dass mit einem Langzeitschutz zu rechnen sei. Nun ist hingegen die Rede davon, dass von einem Rückgang der Schutzwirkung des Vakzins nach einem halben Jahr auszugehen ist. „Wie anhand der vom israelischen Gesundheitsministerium erhobenen Daten aus der praktischen Anwendung bereits deutlich wurde, sinkt die Schutzwirkung des Impfstoffs gegenüber Infektionen und symptomatischen Erkrankungen sechs Monate nach der zweiten Impfung“, hieß es am Donnerstag in einer gemeinsamen Mitteilung.

2) Und wie sieht es bei den Genesenen aus?

Erste Hinweise zum Immunschutz bei Covid-19 liefern auch Untersuchungen mit nach einer Corona-Infektion Genesenen. Mindestens sechs Monate nach Symptombeginn war in mehreren Studien noch eine ausreichend hohe Anzahl an relevanten Antikörpern bei ihnen vorhanden, in einer neueren sogar elf Monate danach. Jedoch ließ sich bei einigen Untersuchungen auch zeigen, dass mit der Zeit wohl weniger dieser Antikörper vorhanden sind – insbesondere bei Personen mit milder oder asymptomatischer Infektion.

Das RKI resümiert dazu in seinem Steckbrief zum Coronavirus: „Auch wenn diese Ergebnisse keine protektive Immunität beweisen, legt der Nachweis potenter neutralisierender Antikörper einen Schutz vor schweren Krankheitsverläufen mit erhöhter Überlebenswahrscheinlichkeit nahe.“ Eine „Auffrischung“ wird bei Genesenen quasi schon angeboten, um Reinfektionen zu vermeiden.

Um einen ausreichenden Immunschutz zu garantieren, empfiehlt die Ständige Impfkommission (Stiko) eine Impfstoffdosis sechs Monate nach der Infektion. Auch vier Wochen nach Infektion sei eine Impfung möglich – wenn eine Exposition gegenüber Immun-Escape-Virusvarianten gegeben ist, gegen die eine Infektion keinen ausreichenden Schutz mehr vermittelt

3) Braucht es überhaupt eine dritte Dosis?

Anzeige

Die Europäische Arzneimittel-Agentur sagte der Nachrichtenagentur „Reuters“ am Freitag, es sei zu früh, um festzustellen, ob mehr als die zwei Impfungen gegen Covid-19 erforderlich seien. Vorerst sei man zuversichtlich, dass das etablierte Prozedere ausreiche. Ob und wie oft nun bei gegen Covid-19 vollständig Geimpften eine weitere Impfung notwendig ist, hängt nicht zuletzt auch daran, wie sich die Virusvarianten weiterentwickeln und durchsetzen.

Die Delta-Variante dominiert hierzulande bereits und vermindert den Impfschutz, weitere Immun-Escape-Varianten kursieren weltweit. Und gerade das Coronavirus ist auch immer wieder für eine Überraschung gut. Auch wenn der Impfschutz über die Zeit hinweg noch ausreichend ausfallen sollte: In einer Pandemie ist es laut Wissenschaft eine gute Strategie, auf Nummer sicher zu gehen und vorbereitet zu sein – vor allem, wenn bereits sinkende Antikörperspiegel bei Geimpften registriert werden.

Damit ein längerfristiger Impfschutz – auch ohne bislang ausreichend Daten zur Dauer des Impfschutzes – garantiert werden kann, arbeiten die Impfstoff-Hersteller und Forschenden aber bereits an Konzepten und Anpassungen für eine mögliche Auffrischungsimpfung. Das hieße bei Astrazeneca, Moderna und Biontech eine dritte Impfdosis. Beim Vakzin von Johnson & Johnson wäre es eine zweite Dosis. Neu ist die Idee nicht: Auch bei Impfungen gegen andere Infektionskrankheiten wird eine Auffrischung, auch Booster genannt, empfohlen, um einen ausreichenden Schutz gewährleisten zu können – etwa bei Keuchhusten und Tetanus.

4) Was ist überhaupt ein Booster?

Der Boostereffekt ist quasi eine Erinnerung für bestimmte Teile des Immunsystems. Durch den erneuten Kontakt mit dem Antigen können Gedächtniszellen und Antikörper dann wieder schneller reagieren, um den Erreger zu erkennen und zu neutralisieren. Ausgelöst werden kann der Effekt durch eine erneute Infektion – oder eben eine Auffrischungsimpfung. Bei Covid-19 kommen da mehrere Strategien in Frage:

Die dritte Dosis: Entweder das bereits zugelassene Mittel wird noch einmal verimpft. Oder der Hersteller selbst entwickelt eine abgewandelte Folgeimpfung, angepasst auf das vorab verabreichte Mittel. Daran arbeiten die großen Impfstoffhersteller sowieso schon seit Monaten unter Hochdruck. Der Vorteil dabei: Es kann auf neue Virusvarianten reagiert werden. Aber das braucht Zeit und Flexibilität – zumal regelmäßig neue Mutationen und Viruslinien entstehen.

Die Kombi-Impfung: In Deutschland ist ein Mix zwischen Vektorimpfstoff und mRNA-Vakzin bereits Praxis. Wer beispielsweise Astrazeneca erhalten hat, kann sich beim zweiten Impftermin auch mit Biontech impfen lassen – wie von der Ständigen Impfkommission empfohlen. Dass das Verfahren in dieser Kombination wirksam, sicher und verträglich ist, haben mehrere Studien inzwischen zeigen können. So ein heterologes Impfschema wäre auch bei einer Auffrischung denkbar – je nachdem, wie gut die Impfstoffe noch auf welche Varianten reagieren.

5) Wann braucht es eine Auffrischung?

Diverse Studien beschäftigen sich gerade damit, ob und wann eine Auffrischung der Impfung bei welchen Bevölkerungsgruppen notwendig wird. Auf Basis der bisher vorliegenden Daten sei es wahrscheinlich, „dass eine dritte Dosis innerhalb von sechs bis zwölf Monaten nach der vollständigen Impfung erforderlich sein wird“, heißt es dazu inzwischen vom Impfstoffhersteller Biontech/Pfizer.

Auch Charité-Impfstoffforscher Erik Leif Sander sieht die Notwendigkeit, eine Auffrischungsimpfung anzubieten – bestimmten Bevölkerungsgruppen bereits zum Zeitpunkt der Grippeschutzimpfung im Oktober. Aber: „Ich glaube nicht, dass wir uns alle zum Winter hin ein drittes Mal impfen lassen müssen“, betonte er Ende Juni. Die Impfstoffe seien sehr gut wirksam. Sie bauten auch ein Immungedächtnis auf, das zumindest beim Großteil der Bevölkerung nicht so schnell nachlassen werde.

Wir erwarten mehr Anhaltspunkte zur Dauer der Immunantwort nach einer Impfung bis zum August. Thomas Mertens Stiko-Vorsitzender

Vom Prinzip her sieht das Thomas Mertens als Vorsitzender der Ständigen Impfkommission (Stiko) ähnlich. Er formulierte es zuletzt jedoch vorsichtiger: „Die Daten dazu, wer wann erneut geimpft werden sollte, sind noch etwas unsicher“, sagt er. „Wir erwarten mehr Anhaltspunkte zur Dauer der Immunantwort nach einer Impfung bis zum August.“

6) Brauchen alle Menschen bald eine Auffrischungsimpfung?

Die Wahrscheinlichkeit, dass unter den Hochbetagten oder in der Priogruppe 1 Menschen sind, die weniger gut gegen Delta geschützt sind, ist relativ groß. Prof. Christine Falk Präsidentin der Deutschen Gesellschaft für Immunologie

Für jüngere und gesunde Menschen sei eine dritte Impfung derzeit noch kein Thema, sagt Impfstoff-Experte Sander. Er glaubt, dass vor allem Hochbetagte und Menschen mit einem geschwächten Immunsystem im Herbst eine dritte Impfdosis benötigen werden. „Ich gehe davon aus, dass wir bei älteren Menschen, die zu Beginn dieses Jahres ihre Erst- und Zweitimpfung erhalten haben, eine nachlassende Immunantwort sehen werden“, prognostizierte er. Ohne eine Auffrischungsimpfung könne es im Winterhalbjahr in den Pflege- und Altenheimen wieder zu zusätzlichen Infektionen kommen, „einem gewissen JoJo-Effekt“. „Wir müssen die nächste Phase beim Impfen jetzt schon andenken“, sagte Sander.

Grundsätzlich sei eine Auffrischungsimpfung vor allem für „Low-Responder“ sinnvoll, also für Menschen, die auf die vorherigen Corona-Impfungen nur geringfügig reagiert haben. Das Problem: „Es ist natürlich nicht möglich, die ganze Bevölkerung nach den Impfungen mit Antikörpertests zu screenen“, sagte Prof. Christine Falk, Präsidentin der Deutschen Gesellschaft für Immunologie, dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

Das bedeutet: Diejenigen, die nicht genug neutralisierende Antikörper und somit ein möglicherweise höheres Risiko haben, sich mit Virusvarianten wie Delta zu infizieren, lassen sich nicht ermitteln. „Die Wahrscheinlichkeit, dass unter den Hochbetagten oder in der Priogruppe 1 Menschen sind, die weniger gut gegen Delta geschützt sind, ist relativ groß.“ Deshalb rät die Immunologin, lieber auf Nummer sicher zu gehen, und diejenigen ein drittes Mal zu impfen.

7) Braucht es für die Auffrischung eine neue Zulassung?

Eine angepasste Impfung muss ebenfalls umfangreiche klinische Studien durchlaufen. Die Daten werden dann auch erneut von den europäischen Zulassungsbehörden einer Prüfung unterzogen. Es handelt sich dann aber nicht um eine komplette Neuzulassung. Um mehr Flexibilität zu gewährleisten, hat die Kommission nach eigenen Angaben das Regulierungsverfahren geändert, um die Zulassungen zu beschleunigen.

Der Datenbedarf werde beispielsweise reduziert, Daten könnten auch nachträglich ergänzt werden. „Angepasste Impfstoffe müssen jedoch weiterhin die Datenanforderungen der EMA gemäß ihren neuen Leitlinien erfüllen, und die EMA führt eine fortlaufende Überprüfung durch“, heißt es auf der Homepage der Europäischen Kommission. Der Impfstoffhersteller Biontech/Pfizer hat bereits angekündigt, die Zulassung einer dritten Impfung in den USA und in Europa beantragen zu wollen.

8) Müssen die Corona-Impfstoffe für eine dritte Impfung modifiziert werden?

Impfstoffhersteller wie Biontech und Pfizer arbeiten daran, einen modifizierten Corona-Impfstoff herzustellen. Die Unternehmen entwickeln „eine aktualisierte Version“ des jetzigen Vakzins, „die auf das komplette Spike-Protein der Delta-Variante abzielt“, heißt es in einer Mitteilung von Biontech. Eine erste Charge sei schon im Werk in Mainz hergestellt worden. Die Idee eines modifizierten Impfstoffes ist ihn wirksamer gegen zirkulierende Virusvarianten zu machen.

Die Corona-Impfstoffe zu modifizieren, sei aktuell nicht zwingend notwendig, meint Immunologin Prof. Falk: „Die jetzige Generation der Impfstoffe ist schon sehr gut und muss nicht zwingend komplett geändert werden.“ Bei immungeschwächten Patientinnen und Patienten habe sich zum Beispiel gezeigt, dass die aktuellen Corona-Impfstoffe für eine dritte Impfung ausreichen, um eine verstärkende Immunreaktion auszulösen.

9) Ist die dritte Impfung mit den vorherigen Corona-Impfstoffen unbedenklich?

Dazu gibt es bisher nur wenige Daten. Vonseiten des Robert Koch-Instituts heißt es dazu: „Aus immunologischer Sicht spricht – nach aktuellem Kenntnisstand – nichts dagegen, zu einem späteren Zeitpunkt mit einem anderen Covid-19-Impfstoff geimpft zu werden, sei es, um einen mit der Zeit nachlassenden Impfschutz aufzufrischen oder um einen bestehenden, eventuell aber begrenzten Impfschutz (zum Beispiel aufgrund neuer Virusvarianten) noch zu verbessern.“

Immunologin Prof. Falk verweist in diesem Zusammenhang auf die britische ComCoV-Studie, die die Wirksamkeit einer Kombiimpfung aus Astrazeneca und Biontech/Pfizer untersucht hat. Dabei habe sich gezeigt, dass Studienteilnehmerinnen und -teilnehmer, die zuerst mit Astrazeneca und dann mit Biontech/Pfizer geimpft wurden, eine sehr gute Immunantwort entwickelten. Dieser Effekt sei jedoch nicht so stark ausgefallen, wenn zuerst Biontech/Pfizer und dann Astrazeneca verabreicht wurde. Weil Hochbetagte und Menschen mit geschwächtem Immunsystem in Deutschland primär den Corona-Impfstoff von Biontech/Pfizer erhalten haben, rät Falk deshalb, „die dritte Impfung auch mit einem mRNA-Impfstoff durchzuführen“.