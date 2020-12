Doppelt so viele Todesfälle wie angenommen: Russland korrigiert Corona-Statistik

Anzeige

Moskau. Russland hat seine Corona-Statistik aktualisiert und verzeichnet plötzlich mehr als 100.000 Tote mit dem Virus. Insgesamt seien von April bis November 116.030 Menschen im Zusammenhang mit Corona gestorben, teilte die Statistikbehörde Rosstat am Montag mit. Auf der Webseite der Johns-Hopkins-Universität waren zuvor lediglich gut 55.000 Corona-Tote in Russland verzeichnet.

Rosstat erklärte, in den neuen Zahlen seien auch Fälle berücksichtigt, in denen Corona nicht die Haupttodesursache gewesen sei und auch solche, in denen ein Verdacht auf eine Corona-Infektion der Verstorbenen nicht bestätigt worden sei.