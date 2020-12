DIVI zur Lage auf den Intensivstationen: „Es wird wirklich eng werden in den Krankenhäusern“

Anzeige

Anzeige

Berlin. Seit Ende September steigt die Zahl der Corona-Intensivpatienten in Deutschland kontinuierlich. Am Dienstag verzeichnete die Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI) 5216 Corona-Patienten, die in mehr als 1280 Krankenhäusern intensivmedizinisch behandelt werden müssen. Rund 22.000 Intensivbetten sind derzeit belegt, 4768 sind noch frei.

Die Pandemie und wir Der neue Alltag mit Corona: In unserem Newsletter ordnen wir die Nachrichten der Woche, erklären die Wissenschaft und geben Tipps für das Leben in der Krise – jeden Donnerstag. Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Abonnieren Abbestellen Abonnieren Mit RND-Konto abonnieren

Zahl der Corona-Intensivpatienten wird trotz Lockdown steigen

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

DIVI-Präsident Prof. Uwe Janssens warnte bei einer Pressekonferenz am Dienstag davor, dass bei weiterhin hohen Infektionszahlen eine „fortgesetzte Grenzsituation auf den Intensivstationen“ in den kommenden Tagen und Wochen beobachtet werden könne. Grund dafür sei auch ein Mangel an Pflegepersonal und Intensivmedizinern. „Ohne ausreichend vorhandenes Personal können die Intensivbetten nicht betrieben werden, Patienten werden keinesfalls adäquat, qualitativ ausreichend versorgt“, machte Janssens deutlich.

„Es wird wirklich eng werden in den Krankenhäusern“, sagte auch Prof. Christian Karagiannidis. Der medizinisch-wissenschaftlicher Leiter des DIVI-Intensivregisters prognostizierte zudem, dass die Zahl der Corona-Intensivpatienten weiter steigen wird, „egal, wie gut der Lockdown im Moment funktioniert“. Karagiannidis geht von rund 6000 Corona-Intensivpatienten aus, die in den kommenden Wochen behandelt werden müssen. „Egal, was wir jetzt tun, wir werden stärker belastet werden insgesamt.“

Der Ernstfall, dass Patienten triagiert werden müssen, sei bisher noch nicht in Deutschland eingetreten, betonte Prof. Steffen Weber-Carstens, ebenfalls medizinisch-wissenschaftlicher Leiter des DIVI-Intensivregisters. Gleiches hatte die DIVI bereits vor rund einer Woche in einer Pressemitteilung klargestellt. Die Vereinigung hatte damit auf die Triage-Äußerungen des Ärztlichen Direktors des Klinikums Oberlausitzer Bergland reagiert.