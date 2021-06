Digitaler Impfpass: So funktioniert das „grüne Zertifikat“

Anzeige

Berlin. Die EU-Mitgliedsstaaten und das EU-Parlament haben sich auf ein einheitliches Zertifikat zum Nachweis von Impfungen, Tests und überstandenen Covid-19-Erkrankungen geeinigt. Den freiwillige Nachweis namens «CovPass» soll man sich künftig direkt in Arztpraxen oder Impfzentren erstellen lassen und dann per Smartphone nutzen können. Hier sind die Antworten auf die wichtigsten Fragen zum „grünen Zertifikat“.

Wann ist der digitale Impfpass verfügbar?

Der digitale Impfnachweis soll bis Ende Juni in Deutschland eingeführt werden - vor Beginn der Hauptreisezeit. In mehreren Bundesländern laufen seit Ende Mai bereits Feldversuche zur Erstellung der digitalen Zertifikate.

In der EU ist der Start des „grünen Zertifikats“ am 1. Juli geplant. Die Mitgliedsstaaten bekommen aber eine Übergangsfrist von sechs Wochen für die Einführung. Griechenland will das Zertifikat sogar noch vor dem 1. Juli einführen. Das technische Gateway der EU zum Erstellen der Zertifikate ist bereits am 1. Juni online gegangen. Es wird laut EU derzeit von sieben Mitgliedsstaaten genutzt: Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Griechenland, Kroatien und Polen. Damit daraus ein funktionierender digitaler Impfnachweis werden kann, fehlen aber noch die zum Speichern des Zertifikats notwendigen Apps - also die neue Version der Corona-Warn-App sowie der eigens für den Impfpass entwickelten „CovPass“-App.

Was ist ein digitaler Impfpass?

Der digitale Impfpass ist ein Zertifikat in Form eines fälschungssicheren QR-Codes. Mit diesem Code soll künftig eine Impfung gegen das Coronavirus, aber auch eine überstandene Infektion oder ein aktueller negativer Test nachgewiesen werden können. Das Zertifikat soll den Nachweis bequemer machen und so den Zugang zu Aktivitäten sowie das Reisen erleichtern.

Wie funktioniert das digitale Zertifikat?

Der QR-Code kann auf dem Smartphone in einer eigenen Wallet-App gespeichert werden - etwa in der Corona-Warn-App oder der CovPass-App, die der Technologiekonzern IBM im Auftrag des Robert-Koch-Instituts entwickelt hat. Zur Prüfung des Zertifikats gibt es eine zweite App. Mit dieser Prüf-App können Dienstleister den Impfstatus einer Person scannen - ähnlich wie bei einem Konzert- oder Flugticket.

Wer stellt den digitalen Impfpass aus?

Das Zertifikat wird vor Ort bei der Impfung in der Arztpraxis oder im Impfzentrum generiert. Für bereits Geimpfte soll das Ausstellen auch nachträglich möglich sein. Das solle grundsätzlich dort passieren, wo man geimpft wurde, schreibt das Bundesgesundheitsministerium: „Wenn in den Impfzentren entsprechende Kontaktdaten vorliegen, sollen die QR-Codes möglichst automatisch per Post zugesandt werden.“ Aber auch Arztpraxen und Apotheken sollen nachträglich Impfnachweise ausstellen können. Dort geben Mitarbeitende die Daten per Hand ein und senden sie an das Robert-Koch-Institut (RKI). Das RKI stellt anschließend einen QR-Code zur Verfügung.

Wo gilt der digitale Impfpass?

Der Impfnachweis per QR-Code ist EU-weit gültig. Die Mitgliedsstaaten haben sich auf eine Verordnung geeinigt, digitale Zertifikate für Impfungen, Tests und den sogenannten Covid19-Heilstatus anzuerkennen. Dieses „grüne Zertifikat“ bildet den Rechtsrahmen für den digitalen Impfpass und ist ab 1. Juli gültig.

Video Neue Funktionen für Corona-Warn-App 1:09 min Spätestens am Mittwoch wird die neuste Version der Corona-Warn-App zum Download bereit stehen und um eine Check-In-Funktion erweitert. © dpa

Welche Daten werden gespeichert?

Im digitalen Impfzertifikat werden nur die Basisdaten der betreffenden Personen gespeichert. Diese beinhalten etwa Name, Geburtsdatum, das Datum der Zertifikatsausgabe und die Daten der Impfungen. Außerdem sollen auch die digitalen Impfnachweise von Lebenspartnern und Kindern zusammen auf einem Smartphone gespeichert werden können.

Wo werden die Daten gespeichert?

Die digitalen Impfnachweise werden temporär in einem Impfprotokollierungssystem erstellt und anschließend gelöscht. Dauerhaft gespeichert werden die Daten nur dezentral auf den Smartphones der Nutzerinnen und Nutzer. Ein zentrales Impfregister ist nicht geplant. Jede und jeder soll laut Gesundheitsministerium selbst entscheiden können, ob und wann er oder sie die Daten löscht.

Wird der digitale Impfpass verpflichtend?

Nein, die Nutzung des digitalen Impfnachweises ist ebenso wie die Impfung freiwillig. Das gelbe Impfheft ist weiterhin gültig, um eine Corona-Impfung nachzuweisen. Der digitale Impfpass sei lediglich als „ergänzendes Angebot“ gedacht, so das Gesundheitsministerium. Laut den Plänen der EU soll das „grüne Zertifikat“ nach dem Ende der Pandemie wieder abgeschaltet werden.

Kann man den digitalen Impfpass auch ohne Smartphone nutzen?

Ja, das Zertifikat kann auch als Ausdruck in Papierform ausgestellt und bei Bedarf zum Einscannen vorgezeigt werden.