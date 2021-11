Die Zahl der Corona-Patienten steigt: Was passiert, wenn die Intensivstationen überlastet sind?

Anzeige

Die vierte Welle rollt durch Deutsch­land, und die Intensiv­stationen füllen sich erneut mit schwer kranken Corona-Patien­tinnen und Patienten. Noch vor neun Tagen warnte der Verbands­chef der Deut­schen Kranken­haus­gesell­schaft, Gerald Gaß, gegen­über dem Redak­tions­Netz­werk Deutsch­land (RND): „Wenn diese Entwick­lung anhält, haben wir schon in zwei Wochen wieder 3000 Patienten auf Intensiv­station.“ Mit seiner Einschät­zung könnte er richtig liegen: Waren es zum Zeit­punkt seiner Aussage noch 1808 Corona-Intensiv­patien­tinnen und -Intensiv­patienten in Deutsch­land, so ist die Zahl nun binnen neun Tagen um rund 34 Prozent auf 2420 gestiegen, wie aus dem aktuellen Tages­report der Deut­schen Inter­diszi­plinären Vereini­gung für Intensiv- und Notfall­medizin (Divi) hervor­geht (Stand: 5. November).

Sollte sich der Trend fort­setzen, könnten schon bald 3000 Corona-Patien­tinnen und -Patienten mit schwerem Covid-19-Krank­heits­verlauf auf den Intensiv­stationen behan­delt werden. „Auch wenn die Kranken­häuser dies leisten können, wird es dann nicht ohne Einschrän­kung des Regel­betriebs ablaufen können“, betonte Gaß.

Verschobene Operationen und Pflegepersonalmangel drohen

Schon jetzt zeichnet sich ab, dass die Intensiv­stationen wegen der starken Belas­tung im Herbst und Winter Maßnahmen ergreifen müssen. „[...] es werden hierzu wieder Operationen abgesagt wie auch Pflege­personal aus anderen Bereichen abge­zogen werden müssen“, prog­nosti­zierte der Präsi­dent der Intensiv­mediziner-Vereini­gung, Gernot Marx, gegen­über dem RND. Er gehe zwar davon aus, dass alle Patien­tinnen und Patienten voll­umfäng­lich versorgt werden können, jedoch sei die reduzierte Zahl der Intensiv­betten ein Grund für seine Sorgen.

Die Deut­sche Gesell­schaft für Inter­nisti­sche Intensiv­medizin und Notfall­medizin (DGIIN) warnte davor, dass ein Pflege­personal­mangel absehbar ist. Der DGIIN machte auch auf die psychische und physische Situa­tion des Personals aufmerk­sam, die sich schon bald verschärfen könnte. „Absehbar wird die kritische Personal­stärke zur Aufrecht­erhal­tung eines Regel­betriebs dauer­haft unterschritten werden“, sagte ein Sprecher. Es sei „nur eine Frage von Wochen, bis die Intensiv­stationen so stark ausgelastet sind“. Die entschei­denden Kenn­zahlen seien laut DGIIN die Gesamt­auslastung der Kliniken und die verfüg­baren Pflege­kräfte – und nicht etwa die Sieben-Tage-Inzi­denz oder die Zahl der verfüg­baren Intensiv­betten.

Kritische Lage in Thüringen und Bayern: Neue Einschränkungen für Ungeimpfte?

In Thüringen geht Minister­präsident Bodo Ramelow (Linke) indes davon aus, dass unge­impfte Corona-Patien­tinnen und Corona-Patienten bald nicht mehr in Thüringer Kranken­häusern behan­delt werden könnten. Am Freitag lag die Sieben-Tage-Inzi­denz in Thüringen laut Robert Koch-Institut (RKI) bei 386,9. Laut Divi-Intensiv­register waren in dem Bundes­land noch 83 Intensiv­betten frei, davon 30 für Corona-Patien­tinnen und -Patienten. Ramelow sprach von einer „Pandemie der Unge­impften“. Zwar würde jeder Mensch, der Hilfe brauche, auch Hilfe bekommen, aber man könne nicht garantieren, dass Unge­impfte noch in Thüringen behan­delt würden.

Ähnlich dras­tisch sieht die Lage in Bayern aus. Landes­weit sind über 90 Prozent der Betten belegt – und laut Divi-Intensiv­register lagen zuletzt bereits 516 Covid-19-Patien­tinnen und -Patienten auf den Intensiv­stationen (Stand: 4. November) und somit doppelt so viele wie noch vor zwei Wochen. Aufgrund der unter­durch­schnitt­lichen Impf­quote in Bayern von 66,7 Prozent Erst­geimpften verzeichnet der Frei­staat hohe Corona-Zahlen. Die zuletzt gemel­deten 32 neuen Corona-Todes­fälle binnen 24 Stunden und die verzeichnete Sieben-Tage-Indzidenz von 234,8 liegen über dem Bundes­durch­schnitt.

Die sogenannte Kranken­haus­ampel der Staats­regierung steht landes­weit derzeit nach wie vor auf Grün, in einigen Regionen jedoch bereits auf Rot. Sobald jedoch die bayern­weite Zahl der Intensiv­patien­tinnen und Intensiv­patienten 600 übersteigt, soll automa­tisch die Stufe Rot gelten. In diesem Fall werden neue Maß­nahmen in Erwä­gung gezogen. Im Gespräch ist etwa eine Verschär­fung der Zutritts- und Test­regeln in vielen Bereichen – beispiels­weise der Gastro­nomie. Am Arbeits­platz könnte zudem dann die 3G-Regel gelten. Auch eine mögliche Einfüh­rung der Test­pflicht in Pflege­heimen wird diskutiert.

Politiker und Experten fordern neue Maßnahmen

Im Kampf gegen die drohende kritische Lage auf den Intensiv­stationen fordern Politike­rinnen und Politiker sowie Exper­tinnen und Experten neue Maß­nahmen. Gerald Gaß forderte etwa, das Impf­tempo zu erhöhen – und vor allem die gefähr­deten Gruppen mit einer Booster-Impfung zu versorgen. Auch appel­lierte er an Unge­impfte, sich immuni­sieren zu lassen. Der Groß­teil der Corona-Kranken­haus­patien­tinnen und -Kranken­haus­patienten sei unge­impft.

Bodo Ramelow forderte einen bundes­einheit­lichen Rechts­rahmen, auf dessen Basis weiterhin landes­weite Maß­nahmen ergriffen werden könnten. Zum 25. November soll die bundes­weite „epidemi­sche Lage von nationaler Trag­weite“ auslaufen, die als Rechts­grund­lage für Verord­nungen auf Landes­ebene gilt. „Wir reden von einem Bundes­gesetz, und dieses Bundes­gesetz muss ange­passt werden“, sagte Ramelow und betonte, dass man disku­tieren könne, wie man wolle, wenn man am 26. nicht in der Lage sei, eine Landes­verord­nung aufzusetzen.

Um dem drohenden Pflege­personal­not­stand entgegen­zu­wirken, fordert die DGIIN unter anderem mehr Personal und verbesserte Arbeits­bedin­gungen. Dazu benötige es auch „schnelle Unter­stützung und verbind­liche Lösungen vonseiten der Politik“. Gernot Marx schlug derweil finan­zielle Verbesse­rungen für Intensiv­­pflegende vor. „Die Pflegenden brauchen jetzt etwas, das spürbar ankommt. Man könnte zum Beispiel für ein paar Monate sagen: Alle Intensiv­­pflegenden bekommen jetzt ihr Brutto­gehalt als Netto­gehalt“, empfahl Marx. Es brauche nun Sofort­maßnahmen, um für den Corona-Winter auf den Intensiv­­stationen gerüstet zu sein.