Neue Bedrohung durch Omikron: Die Niederlande wieder im harten Lockdown

Amsterdam. Die rasante Ausbreitung der Omikron-Virusvariante ließ auch in den Niederlanden erneut alle Alarmglocken klingeln. Die Regierung in Den Haag reagierte prompt. Sie kündigte am Samstagabend um 19 Uhr einen neuen harten Lockdown für das ganz Land an. Er gilt bis 14. Januar 2022 und trat bereits am Sonntag um 5 Uhr morgens in Kraft. „Wir müssen das Land ein weiteres Mal runterfahren. Die Welle, die mit der Omikron-Variante auf uns zukommt, macht dies unvermeidlich. Omikron breitet sich noch schneller aus, als wir befürchtet haben. Wir müssen jetzt handeln.“

„Die neue Corona-Variante Omikron verbreitet sich zwei bis dreimal schneller als die alte Delta-Variante des Virus. Schon im Januar wird Omikron das dominierende Virus sein,“ prognostiziert Jaap van Dissel, der Direktor des nationalen Gesundheitsamtes RIVM. „Die bisherigen Impfungen schützen gegen die Omikron-Variante nur eingeschränkt. Deshalb müssen wir die Booster-Impfungen schnell intensivieren.“

Holland ist bei den Booster-Impfungen im Vergleich zu anderen europäischen Ländern enorm im Rückstand, weil sie viel zu spät begonnen haben. In Den Haag beispielsweise sind für über 60-Jährige im Dezember keine Booster-Impfungen mehr möglich. Wer einen Booster will, muss von Den Haag derzeit fast eine Stunde bis nach Alphen aan den Rijn fahren. Dort ist eine Booster-Vakzination derzeit möglich, wenn man älter als 60 Jahre ist. Mit diesen Worten kündigte der niederländische Regierungschef Mark Rutte den neuen Lockdown in den Niederlanden an.

Treffen sind nur noch mit wenigen Leuten möglich – auch über Weihnachten

Holland ist also wieder geschlossen. Es dürfen nur noch lebenswichtige Geschäfte wie Supermärkte oder Apotheken oder Tankstellen bis 20 Uhr abends öffnen. Alles andere ist zu. Zu Hause dürfen fortan nur noch zwei fremde Menschen empfangen werden. Über Weihnachten darf man vier Gäste empfangen. Das ist für viele Familien eine harte Regelung. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt in den Niederlanden derzeit bei 617. Zum Vergleich: Für Deutschland beträgt sie 322 Infektionen pro 100.000 Einwohnern in den letzten sieben Tagen.

Zwar sind die Ansteckungen in den letzten Tagen gesunken. Es liegen aber immer noch 2424 Menschen mit einer Corona-Infektion in den Krankenhäusern. In den vergangenen sieben Tagen wurden durchschnittlich 14.742 Personen mit dem Virus neu infiziert. Aber allein in Amsterdam hat sich die Zahl der mit der neuen Omikron-Variante Infizierten in den vergangenen Tagen verzehnfacht.

Medienberichte lösen Kaufwut aus

Der Mikrobiologe Menno de Jong warnt: „Wenn wir jetzt nicht handeln, wird unser Gesundheitssystem kollabieren.“ De Jonge ist Mitglied des OMT, des „Outbreak Management Teams“, das die Haager Regierung berät. „Amsterdam ist nur der Vorbote dafür, was dem ganzen Land droht“, so de Jonge in einem TV-Interview des Nachrichtensenders „Een Vandaag“. „Wir müssen die rasante Ausbreitung des Omikron-Virus um jeden Preis verhindern.“

Viele niederländische Medien hatten bereits am Samstagmorgen über den drohenden neuen harten Lockdown berichtet. Das führte dazu, dass in den Städten eine wahre Kaufwut ausbrach. Zahlreiche Niederländerinnen und Niederländer wollten daher noch rasch ihre Weihnachtseinkäufe erledigen, sich beim Frisör noch einmal Haare schneiden lassen oder ein Mittagessen in einem Restaurant genießen. Die Eingänge vor dem niederländischen Warenhaus „De Bijenkorf“ in Den Haag mussten am Samstagnachmittag vorübergehend geschlossen werden, so groß war der Andrang des kaufwütigen Publikums.

Polizei stellte sich auf Demonstrationen und Ausschreitungen ein

Rund um das Haager Regierungsviertel standen am Samstagabend viele Hundertschaften der Polizei in Alarmbereitschaft. Sie waren zusammengezogen worden, weil die Haager Regierung eine neue Randale nach der Ankündigung des harten Lockdowns fürchtete. Demonstrationen oder gar gewalttätige Ausschreitungen blieben bisher aber aus. Denn viele Niederländer befinden sich jetzt in einer Art Schockstarre, nachdem die neue Omikron-Virus-Variante ihnen das diesjährige Weihnachtsfest und auch die Silvesterfeiern 2021/2022 vermasselt hat.