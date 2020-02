„Diamond Princess“: Zwei Todesfälle auf Kreuzfahrtschiff durch Covid 19

Anzeige

Tokio. Die beiden Passagiere sind die ersten Todesopfer, die sich an Bord des Schiffs „Diamond Princess“ aufgehalten hatten, wie das Gesundheitsministerium mitteilte. Nach Angaben des TV-Senders NHK handelte es sich um japanische Staatsbürger in ihren 80ern. Die am Hafen von Yokohama ankernde „Diamond Princess“ war zwei Wochen lang unter Quarantäne gehalten worden, am Mittwoch durften die ersten Passagiere, die negativ auf das Virus getestet wurden, das Schiff verlassen.

Kreuzfahrtschiff „Diamond Princess“ als Virus-Brutkasten

Nirgendwo außerhalb des chinesischen Kernlands – wo der Ausbruch seinen Ursprung hat – sind bisher mehr Infektionen gezählt worden. Vor diesem Hintergrund bezeichneten Experten das Kreuzschiff als Virus-Brutkasten. Überhaupt regte sich viel Kritik, da die Ausbreitung unter Passagieren und Besatzung nicht gestoppt wurde. Jeden Tag wurden neue Fälle gezählt.

