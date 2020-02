Coronavirus: Symptome und Krankheitsverlauf - Patient erzählt von Diagnose, Test und Quarantäne

Anzeige

Anzeige

München. Der erste Patient in Deutschland, bei dem das neue Coronavirus nachgewiesen wurde, fühlte sich nach eigenen Worten nie richtig krank. "Ich habe mich nie in Lebensgefahr gefühlt", sagte er am Freitag dem Radiosender Bayern 1 des Bayerischen Rundfunks. Die Diagnose sei natürlich schockierend gewesen. "Mir kam das alles sehr surreal vor", sagte der Mann aus dem Landkreis Starnberg.

“Warum muss ich jetzt der Erste sein, der das hat?” Er habe sich zum Zeitpunkt der Diagnose “komplett gesund gefühlt”. “Mir ging es eigentlich auch nie schlecht.” In den Tagen vor seiner Isolierung Ende Januar habe er zwar Schnupfen, Husten und Fieber gehabt, dies allerdings der Jahreszeit wegen als normal abgetan. Der damals 33-Jährige hatte sich bei einem chinesischen Gast seiner Firma Webasto angesteckt. “Für mich war sie komplett gesund”, sagte der Mann dem Sender über den Tag, als er die Frau traf.

Covid-19-Patient wird immer noch regelmäßig getestet

Das neue Virus Sars-CoV-2 kann die Lungenkrankheit Covid-19 auslösen. Im Hauptverbreitungsland China sind schon Tausende deswegen gestorben - viele waren ältere Patienten mit schweren Vorerkrankungen. Auch in Deutschland werden immer mehr Infizierte gemeldet.

Anzeige

Coronavirus: Immer informiert Abonnieren Sie Updates für das Thema "Coronavirus" und wir benachrichtigen Sie bei neuen Entwicklungen Zum Thema

Der erste nachgewiesene infizierte Mann aus Bayern wird nach eigenen Worten immer noch regelmäßig auf Sars-CoV-2 getestet. "Ich bin zu Hause, ich darf aber ganz normal rausgehen. Ich darf nur nicht in die Arbeit gehen." Er war nach der Diagnose 18 Tage im Münchner Klinikum Schwabing in Quarantäne. "Es war ein sehr, sehr langweiliger Alltag."

Anzeige

Video Coronavirus: Wie kann ich mich schützen? 1:32 min Die wichtigsten Vorsichtsmaßnahmen, um sich gegen das Coronavirus zu schützen. © RND

Auf die Frage, was er nach seiner Rückkehr zu Frau und Kind zu Hause gemacht habe, sagte er: "Ich habe mir eine Pizza bestellt, natürlich meine Familie begrüßt, umarmt, Wäsche gewaschen. Ich konnte natürlich drei Wochen lang keine Wäsche waschen. Und ich glaube, ich habe mich dann auch einfach mal auf die Couch gesetzt."

RND/ dpa