Deutschland unterstützt Indien bei Corona-Bekämpfung - Testkits und Schutzausrüstung für 15 Millionen Euro

Berlin. Die Bundesregierung unterstützt das von der Corona-Pandemie besonders stark betroffene Indien. Erst kürzlich überschritt das Land die Marke von vier Millionen Infizierten, mehr als 70.000 Menschen sind gestorben. Das Land soll 330.000 Corona-Testkits und 600.000 Schutzausrüstungen für medizinisches Personal im Gesamtumfang von 15 Millionen Euro erhalten, wie Entwicklungsminister Gerd Müller den Zeitungen der Funke Mediengruppe sagte. Zusätzlich stelle das Entwicklungsministerium kurzfristige Kredite im Umfang von 460 Millionen Euro bereit für Nahrungsmittel und Überbrückungshilfen an Menschen in Indien, die in der Corona-Krise ihren Job verloren haben. “Das ist weltweit eine der größten Corona-Unterstützungsmaßnahmen”, betonte Müller.

Corona-Neuinfektionen brechen traurige Rekorde

In Indien steigt die Zahl der Infizierten mit dem Coronavirus rasant an. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums vom Samstag wurden seit Beginn der Pandemie über vier Millionen Menschen infiziert. Dies bedeutet einen Anstieg um 80.000 binnen zwei Tagen beziehungsweise um eine Million innerhalb der vergangenen zwei Wochen. Weltweit rangierte das südasiatische Land bei der Zahl der Infektionen an dritter Stelle hinter den USA und Brasilien. Es könnte Brasilien in Kürze überholen.