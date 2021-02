Deutscher Corona-Einsatz in Portugal: „Ihr seid nicht allein“

Anzeige

Hannover. Portugal ächzt unter seiner dritten Corona-Welle – nirgendwo in Europa ist es aktuell so schlimm. Die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen liegt bei mehr als 700 pro 100.000 Einwohner. Das Gesundheitssystem ist an seinen Grenzen – und teilweise bereits darüber hinaus. Deshalb helfen seit dieser Woche deutsche Soldaten der Bundeswehr mit Beatmungsgeräten, Krankenbetten oder Infusionsgeräten. Darunter Kieron Kleinert, Presseoffizier und Oberstleutnant aus Taucha. Seit zwei Tagen ist er mit Kollegen in Lissabon und erzählt in der „Leipziger Volkszeitung“ von seinen Erfahrungen in der sonst so lebendigen Metropole.

Die Lage sei „gespenstisch“, berichtet Kleinert. Die Straßen leer gefegt, die Menschen in Aufruhr und das Klinikpersonal sei von der harten Arbeit gezeichnet. Und der Tod ist allgegenwärtig. „Vom Hotelpersonal und den Journalisten, die uns interviewen, berichten fast alle, dass sie Angehörige verloren haben. Das macht einen sehr betroffen“, so der Oberstleutnant.

Auf der anderen Seite sei die Lage auch „herzerwärmend“. Denn die Portugiesen machen ihrem Ruf als freundliche, offenherzige Gesellschaft alle Ehre. „Wenn die Leute uns auf der Straße in Uniform sehen, strecken sie den Daumen nach oben oder rufen einfach ‚Danke‘. Im Krankenhaus sagen uns die Ärzte und Pflegekräfte, dass sie echt froh sind, dass wir mit anpacken“, erzählt Kleinert. Das Team sei eh motiviert, da man „Freunden und Partnern“ helfen kann. „Aber der warme Empfang spornt uns doppelt an.“

Acht Intensivbetten werden abgenommen

Bald soll es auf die Intensivstation gehen – allerdings nicht für Kleinert, er kümmere sich um das „riesige Medienaufkommen“. Zudem gebe es bei jedem Einsatz eine Verhaltensregel: „Dort, wo du nicht zwingend sein musst, gehst du nicht hin.“

Bevor die Arbeit auf den völlig überlasteten Intensivstationen losgehen kann, müssten sich die deutschen Ärzte, Notfallsanitäter, Intensivpfleger und Hygienespezialisten in die Technik und die Abläufe einarbeiten. „In jedem Land funktioniert alles ein bisschen anders. Anfang der Woche wollen wir die ersten Intensivpatienten behandeln.“

Dann wolle man acht Intensivbetten komplett betreuen. „Das klingt vielleicht wenig, aber für die Klinik kann es eine spürbare Entlastung sein“, weiß Kleinert. Für die Ärzte und Pflegekräfte sei es außerdem bedeutsam, wenn ihnen jemand auf die Schulter klopft und den Rücken stärkt. „Jedes kleines bisschen, das wir helfen, jedes Aufmuntern ist etwas wert.“

Alle Einsatzkräfte seien geimpft, berichtet Kleinert, der kurz vor dem Abflug seine erste Dosis erhielt. Die meisten Kollegen aus den Bundeswehrkrankenhäusern hätten schon ihre zweite Dosis bekommen. Für die Arbeit im Krankenhaus hätte jeder eine persönliche Schutzausrüstung dabei.

Der Einsatz in dem Land mit einer der höchsten Infektionsraten der Welt ist zunächst auf drei Wochen angelegt.

Ein „surrealer“ Feind

Für den Familienvater sei der „Feind“ bei diesem Einsatz „fast surreal“ – denn es herrsche kein Krieg. „Normalerweise hat man als Soldat einen sichtbaren Feind. Der sprengt einen an, schießt auf einen, dagegen schützt und wehrt man sich. Die Umgebung ist vom Krieg gezeichnet, und die Bedrohung ist greifbar. So fühlt sich alles wie ein militärischer Einsatz an. Diesmal führt uns die Arbeit dagegen in eine intakte und wunderschöne Stadt“, erzählt der Presseoffizier.

Der Feind ist „unsichtbar und trotzdem aggressiv. Obwohl man nie genau wissen kann, ob man sich gerade ausreichend vor ihm schützt, nimmt man die Gefahr aber nur unterschwellig wahr. Das ist schon merkwürdig.“ Kleinert spüre eine Anspannung, allerdings nicht wegen des Risikos, sondern weil so viel zu tun sei.

Wichtiges Signal: „Ihr seid nicht allein“

Nun heiße es durchhalten – körperlich und mental. Denn vor der „Herkulesaufgabe“, den riesigen Infektionszahlen in Portugal, dürfe man nicht kapitulieren und sich klein fühlen. Kleinert ist bewusst, dass der deutsche Einsatz das Blatt nicht wenden werde. „Aber jedes Leben, das wir retten, jedes Leid, das wir lindern, ist schon ein Gewinn. Alles trägt dazu bei, dass der Kampf gegen die Pandemie ein Stück mehr Erfolg hat. Für die Menschen hier ist es außerdem ein wichtiges Signal, wenn wir sagen: Ihr seid nicht allein.“

Drei Wochen soll der Einsatz von Kieron Kleinert dauern. Wie es danach weitergeht, entscheide die Politik je nach aktueller Lage in Portugal. Doch im Team stelle man sich bereits darauf ein, dass wahrscheinlich Nachfolger für weitere drei Wochen kommen werden.