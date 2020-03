Deutsche Messen und Events von Coronavirus betroffen: Diese Großveranstaltungen wurden abgesagt und verschoben

Anzeige

Berlin. Frankreich verbietet seit dem Wochenende Großveranstaltungen ab 5000 Personen, die Schweiz untersagt sogar Events ab 1000 Personen. Und rund um den Globus wurden bereits 137 Messeveranstaltungen abgesagt oder verschoben. Und wie sieht es in Deutschland aus?

So steht Spahn zum Verbot von Großveranstaltungen und zur Grenzschließung

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hält eine Schließung von Grenzen wegen der Ausbreitung des neuen Coronavirus in Deutschland weiter nicht für nötig. Auch die Absage von Großveranstaltungen oder die Schließung von Unternehmen sei nicht generell ratsam, sagte Spahn am Montag in Berlin. Dies sei weiter nicht verhältnismäßig und angemessen.

Grenzschließungen hätten massive Auswirkungen. Auch gegen eine Einstellung von Direktflügen zwischen China und Deutschland wandte sich Spahn. Ein solcher Schritt könne dazu führen, dass bis zu rund 30.000 Deutsche aus China ausgeflogen werden müssten.

Bei Firmen und Veranstaltungen zähle immer der Einzelfall. “Jedes Unternehmen muss es bewerten”, sagte Spahn. Es mache einen Unterschied, ob ein Betrieb lediglich regional tätig sei oder in einen internationalen Konzern regelmäßig Mitarbeiter aus dem Ausland kämen.

Für Großveranstaltungen gelten laut Spahn unter anderem folgende Parameter: “Wie ist der Teilnehmerkreis? Sind Teilnehmer aus Risikogebieten dabei? (...) Oder sind keine dabei?” Auch die Frage, wie die Belüftung geplant sei, sei wichtig. Statt eine Veranstaltung abzusagen, könnten auch Auflagen gemacht werden. Nur die Gesundheitsbehörden vor Ort könnten dann entscheiden.

“An bestimmten Stellen in Deutschland wird der Alltag ein Stück eingeschränkt sein müssen”, sagte Spahn etwa mit Blick auf Schulschließungen. Es gelte, die Virusausbreitung zu verlangsamen, einzudämmen und damit für den Einzelnen, aber auch für die gesamte Gesellschaft besser handelbar zu machen. Spahn verteidigte, dass beispielsweise nicht der Karneval in Deutschland pauschal abgesagt worden sei. Er verwies auf die damals geringe Zahl von Infektionen und nachvollziehbare Infektionsketten.

ITB, Fibo und Pro Wein: Diese Messen werden in Deutschland abgesagt oder verschoben

Berlin: Zunächst ist in Deutschland die weltgrößte Reisemesse ITB abgesagt worden. Zur Internationalen Reisebörse wurden rund 10.000 Aussteller aus etwa 180 Ländern und 160.000 Besucher erwartet. Zunächst wollten die Veranstalter an der Ausstellung festhalten – doch das Gesundheitsamt Charlottenburg-Wilmersdorf hatte die Auflagen stark erhöht. “Unter anderem ordnet die Behörde an: Jeder Messeteilnehmer muss der Messe Berlin belegen, nicht aus den definierten Risikogebieten zu stammen oder Kontakt zu einer Person aus den Risikogebieten gehabt zu haben”, teilte die Messe Berlin mit. “Die Auflagen insgesamt sind von der Messe Berlin nicht umsetzbar.” Zudem hätten sich das Bundesgesundheits- und das Bundeswirtschaftsministerium dafür ausgesprochen, die Messe abzusagen.

Köln: Als nächste große Messe in Köln ist die Fibo abgesagt beziehungsweise auf den Herbst verschoben worden. Die weltweit größte Messe für Fitness, Wellness und Gesundheit lockt jedes Jahr mehr als 1000 Aussteller und rund 145.000 Besucher aus 135 Ländern an. Die Fibo hätte Anfang April stattgefunden.

In Köln wurde zudem die Eisenwarenmesse verschoben: Statt Anfang März 2020 soll die Messe im Februar 2021 stattfinden.

In Düsseldorf werden zahlreiche Fachmessen verschoben: Die weltgrößte Weinmesse Pro Wein mit zuletzt 60.000 Besuchern, Beauty, Top Hair, Energy Storage Europe sowie Wire and Tube. Neue Termine gibt es noch nicht.

Auch die Metallbearbeitungsmesse Metav in Düsseldorf wurde verlegt. Sie hätte vom 10. bis 13. März stattgefunden, ein neuer Termin soll zeitnah bekannt gegeben werden.

Und auch die Internationale Handwerksmesse (IHM) in München wird wegen der Ausbreitung des neuen Coronavirus abgesagt. Die IHM ist mit 1000 Ausstellern aus 60 Ländern und mehr als 100.000 Besuchern die wichtigste Leistungsschau des Handwerks in Deutschland.

In Hannover wurden zwei für März geplante Branchentreffen verschoeben: Sowohl die Halal-Messe für islamkonforme Produkte als auch die IT-Messe Twenty2X bekommen neue Termine, nachdem das Gesundheitsamt der Region Hannover “dringend empfohlen” habe, die Hinweise des Robert-Koch-Instituts zur Gesundheitssicherung bei Veranstaltungen zu beachten, teilte die Deutsche Messe mit. Die Twenty2X, die sich als eine Art Mini-Cebit an mittelständische IT-Anbieter und Anwender richtet, soll vom 23. bis 25. Juni nachgeholt werden. Der neue Termin für die Halal-Messe steht noch nicht fest. Dazu liefen derzeit noch Gespräche mit den Ausstellern.

Auch in Nürnberg entfallen Messen. Betroffen ist zum einen die Waffenmesse IWA. Die für den 6. bis 9. März geplante Ausstellung werde auf ein noch festzulegendes Datum in diesem Jahr verlegt, sagte eine Sprecherin der Nürnberg Messe. Im vergangenen Jahr präsentierten bei der IWA mehr als 1600 Aussteller rund 45.000 Besuchern ihre Produktneuheiten.

Auch die zuvor geplante Spezialmesse für Sicherheitsexperten Enforce Tac werde auf einen unbestimmten Zeitpunkt verschoben, erklärte die Sprecherin. “Wir wissen um die große Bedeutung der Messen für unsere Aussteller und Besucher. Umso mehr gehen wir jetzt mit Hochdruck daran, den bestmöglichen Ersatztermin zu finden.”

Auch die Fensterbau- und Holz-Messe wird verschoben – sie hätte vom 18. bis 21. März stattgefunden.

In Frankfurt am Main wird die Baumesse Light & Building verschoben. Die Schau soll nun zwischen Mitte und Ende September stattfinden.

In Wiesbaden wurde die Glasfasermesse Fiberdays 2020 verschoben – voraussichtlich auf Oktober.

Diese Großveranstaltungen fallen in Deutschland aus

Das wichtigste Ereignis in der Spitzengastronomie wird am heutigen Dienstag nicht stattfinden: Die Sterneverleihung des Restaurantführers Guide Michelin in Hamburg. Stattdessen werden die besten Restaurants digital ausgezeichnet.

Der Weltcup der Säbelfechter in Tauberbischofsheim wurde zunächst von der norditalienischen Stadt Padua nach Tauberbischofsheim in Baden-Württemberg verschoben. Nachdem aber auch in Deutschland immer mehr Corona-Fälle aufgetreten sind, ist auch der deutsche Ort nicht mehr infrage gekommen. Das Turnier vom 6. bis 8. März darf nun doch nicht stattfinden.

Am Flughafen in Frankfurt am Main ist die wöchentliche Montagsdemonstration abgesagt worden.

Der Hausärzteverband Westfalen-Lippe hat seinen diesjährigen Hausärztetag vom 5. bis 7. März in Münster abgesagt. Zu dem dreitägigen Kongress waren den Angaben nach 450 Teilnehmer aus der gesamten Region erwartet worden.

Wegen Corona: Diese Großveranstaltungen werden in Europa abgesagt

In der Schweiz sind generell alle Veranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern untersagt worden. Auch Fußball- und Eishockeyspiele dürfen bis zum 15. März nicht mehr stattfinden. Als große Messe ist zunächst der Genfer Autosalon, der am 5. März starten sollte und jedes Jahr mehr als 600.000 Besucher anlockt, abgesagt worden.

Die Baselworld, Weltmesse für Uhren und Schmuck, wird um ein Jahr verschoben – auf den 28. Januar bis 2. Februar 2021.

Auch die Basler Fasnacht, der Survival Run Thun und der Skimarathon Engadin sind abgesagt.

Auch Frankreich verbietet Großveranstaltungen generell: Alle öffentlichen Veranstaltungen mit mehr als 5000 Menschen verboten. Betroffen ist auch der Halbmarathon Paris, der für Sonntag geplant war. Abgesagt wurde unter anderem die Pariser Buchmesse Salon du livre. Zu der Veranstaltung auf dem Pariser Messegelände wurden rund 160.000 Menschen erwartet.

Das Louvre in Paris hat seit Sonntag geschlossen – die Mitarbeiter haben aus Sorge um die Corona-Epidemie ihre Arbeit niedergelegt.

