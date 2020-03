Anzeige

Anzeige

Erstmals sind in Deutschland zwei Menschen nach Erkrankungen mit dem neuen Coronavirus gestorben. Beide Todesfälle wurden am Montag in Nordrhein-Westfalen bekanntgegeben. Das erste Todesopfer stammt aus dem Kreis Heinsberg.

Die ersten beiden Todesfälle mit dem Coronavirus in Deutschland zeigen nach Ansicht von NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU): “Wir müssen die Situation sehr ernst nehmen”. Mit Bestürzung habe er vom Tod der beiden Patienten erfahren. “Meine Gedanken sind bei den Angehörigen. Ich wünsche den Familien jetzt erst einmal viel Kraft in dieser schweren Zeit”, erklärte Laumann.

Unterdessen haben die Behörden erste Informationen zu den Fällen veröffentlicht: Bei dem Coronavirus-Todesopfer aus dem Kreis Heinsberg handelt es sich nach Angaben von Landrat Stephan Pusch um einen 78-jährigen Mann aus Gangelt. Er habe sich vergangenen Freitag in einem Krankenhaus in Geilenkirchen gemeldet und sei am Montag um 14 Uhr an Herzversagen gestorben.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

89-Jährige starb an Lungenentzündung

Der Mann habe bei der Ankunft im Krankenhaus gesagt, dass es ihm seit mehreren Tagen schlecht gehe. Er habe unter Vorerkrankungen wie Herzproblemen und Diabetes gelitten. Er habe vorher eine Karnevalssitzung besucht – wobei noch unklar sei, um welche es sich gehandelt habe, so Pusch.

Bei der 89-jährigen Frau in Essen war das Virus laut Universitätsklinikum Anfang März nachgewiesen worden. Sie sei nun an einer Lungenentzündung gestorben. Der Allgemeinzustand der mehrfach erkrankten Frau sei bereits zum Zeitpunkt der stationären Aufnahme stark eingeschränkt gewesen, sodass sie intensivmedizinisch versorgt werden musste.

Weltweit immer mehr Infizierte

Am Montagmorgen hatte das Robert-Koch-Institut 1112 nachgewiesene Infektionen in Deutschland aufgelistet. Am stärksten betroffen ist Nordrhein-Westfalen. Nach Zahlen des NRW-Gesundheitsministeriums stieg die Zahl der bestätigten Fälle am Montag (Stand 16.15 Uhr) auf 524, darunter 292 im Kreis Heinsberg. Weltweit gibt es laut RKI über 110.000 infizierte Menschen.