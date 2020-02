Anzeige

Anzeige

München. Für die ersten der zehn Corona-Patienten in den Kliniken in München und im Landkreis Traunstein rückt die Chance auf eine Entlassung näher. Womöglich noch diese Woche sollten die Kriterien dafür bekannt gegeben werden, sagte Chefarzt Clemens Wendtner von der Klinik für Infektiologie in der München Klinik Schwabing am Mittwoch. Dort werden weiter sieben Infizierte isoliert behandelt. Dass die ersten noch diese Woche die Klinik verlassen können, sei aber unwahrscheinlich.

Die Entscheidung liege letztlich bei den Gesundheitsbehörden, betonte Wendtner. Denn die Menschen seien nach dem Infektionsschutzgesetz amtlich eingewiesen worden. "Wir sind derzeit in sehr enger Abstimmung mit den Behörden." In Bayern sei das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) und deutschlandweit das Robert Koch-Institut (RKI) beteiligt.

Video Hamsterkäufe wegen Virenangst: Toilettenpapier wird in Hongkong knapp 0:36 min Leere Regale wegen des neuartigen Coronavirus: In Hongkong wird Toilettenpapier knapp. © AFP

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Mitarbeiterin steckte Kollegen an

Anzeige

Bundesweit gibt es zwölf Coronafälle Den Erkrankten, die außerhalb von Bayern in Krankenhäusern sind, geht es nach Angaben der behandelnden Ärzte den Umständen entsprechend gut. Ähnliches gilt auch für die bayerischen Patienten. Sie seien alle in einem "gesundheitlich stabilen Zustand", teilte das Ministerium mit.

Alle erwachsenen Patienten sind Mitarbeiter der Stockdorfer Firma Webasto. Ein Mitarbeiter hatte sich dort bei einer chinesischen Kollegin angesteckt, die inzwischen wieder in ihrer Heimat ist.

Anzeige

Niemand ist auf der Intensivstation

Wendtner berichtete, manche seiner Patienten hätten leichten trockenen Husten, einer habe zudem leichtes Fieber. "Wir würden das subsumieren unter leichten grippeähnlichen Symptomen." Keiner der Patienten müsse derzeit mit antiviralen Medikamenten behandelt werden oder sei intensivstationsgefährdet. Für die Ärzte sei es eine "routinemäßige Situation".

Wendtner warnte vor Hysterie, niemand müsse im Alltag Mundschutz tragen. "Das bringt gar nichts", sagte der Mediziner auch mit Blick auf die extrem niedrige Zahl von Infizierten in Deutschland. "Selbstverständlich tragen wir einen Mundschutz, wenn wir zum Patienten gehen, " betonte Wendtner zugleich.

Auch bei schwachen Symptomen ansteckend

Wendtner geht wie seine Kollegen von der Charité in Berlin und dem Institut für Mikrobiologie der Bundeswehr davon aus, dass Patienten auch bei sehr schwachen Krankheitssymptomen ansteckend sein können. Bei einigen der Patienten seien auch dann ansteckende Viren in größerer Zahl auch im Nasen-Rachen-Raum nachweisbar gewesen.

In China stieg die Zahl der Infizierten derweil weiter an: 24.324 Menschen sind nach Angaben der Gesundheitskomission mittlerweile erkrankt, 490 an dem Virus gestorben.

RND/dpa