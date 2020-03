Desinfektionsmittel aus Kliniken geklaut - Kinderstation in Berlin betroffen

Anzeige

Berlin. Die Angst vor dem Coronavirus hat ein neues Ausmaß angenommen: In mehreren Berliner Kliniken haben Unbekannte in erheblichen Umfang Desinfektionsmittel, Atemschutzmasken, Handschuhe und Schutzbekleidung gestohlen. Auch die Kinderintensivstation 39i des Virchow-Klinikums in Berlin-Wedding, auf der unter anderem Neugeborene mit unheilbaren Hirntumoren behandelt werden, wurde Opfer eines Diebstahls.

Desinfektionsmittel und medizinische Hilfsmittel in mehreren Kliniken in Deutschland geklaut

“Als Reaktion wurden interne Vorkehrungen getroffen, damit sich dies nicht wiederholt”, erklärte eine Charité-Sprecherin auf Anfrage der B.Z. In einer E-Mail des Vorstandes, die der Zeitung vorliegt, werden die Teamleiter angewiesen, auf ihre Mitarbeiter einzuwirken. Alle Diebstähle würden bei der Polizei zur Anzeige gebracht werden.

Schon in mehreren deutschen Kliniken wurden Desinfektionsmittel und medizinische Hilfsmittel entwendet. So auch im Klinikum Lüdenscheid, im Lübecker Universitätsklinikum und in der Fürst-Stirum-Klinik im baden-württembergischen Bruchsal. Dass Menschen so weit gehen können und Krankenhaus-Material stehlen, das für kranke Patienten gebraucht wird, stößt auch in den sozialen Medien auf Unverständnis:

Auch hier wird inzwischen reihenweise Desinfektionsmittel aus offen zugänglichen Spendern geklaut.



HÖRT DAMIT AUF!



Das ist nicht nur strafbar, sondern gefährdet die Patientenversorgung weil sich Ärzte und Pfleger nicht mehr die Hände desinfizieren können.#COVID2019 #COVID19 pic.twitter.com/tTcxnVctDj — Flow (@Caethan13) February 29, 2020

Okay Leute. Hackts bei euch? Ernsthaft. Im Krankenhaus haben wir die direktive bekommen alles was auch nur annähernd desinfektionsmittel und mundschutz ist wegzusperren, abzuschließen und sonst was, UND DANN BRECHT IHR DIE VERFUCKTEN SCHRÄNKE AUF??? SAGT MAL TICKERTS IHR NOCH?!!! — Bruder muss los (@FlameAndWater) February 28, 2020

Apotheken dürfen Desinfektionsmittel selber herstellen

Auch in Supermärkten, Apotheken und Drogerien ist Desinfektionsmittel Mangelware. Grund dafür ist die gestiegene Zahl von Hamsterkäufen. Seit Tagen berichten Kunden von leeren Regalen, bei denen nur noch die Preisschilder erahnen lassen, was zuvor dort angeboten wurde. Inzwischen dürfen Apotheken Desinfektionsmittel sogar selber herstellen. Dafür wurden die Regeln der europäischen Biozidverordnung, die dem bislang im Wege standen, außer Kraft gesetzt.

Video Spahn: Höhepunkt der Corona-Ausbreitung noch nicht erreicht 1:09 min Angesichts der weiteren Ausbreitung des Coronavirus in Deutschland hat Bundesgesundheitsminister Jens Spahn die Bevölkerung zu Besonnenheit aufgerufen. © Laura Beigel/Reuters

Wegen Coronaepidemie: Nachfrage nach Atemschutzmasken weiter hoch

Zudem reißt seit Wochen die Nachfrage nach Atemschutzmasken in den Apotheken nicht ab. Dabei gebe es nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) keine “hinreichende Evidenz dafür, dass das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes das Risiko einer Ansteckung für eine gesunde Person, die ihn trägt, signifikant verringert”.