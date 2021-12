Dänemark: Tagesrekord mit mehr als 16.000 Corona-Neuinfektionen

Anzeige

Dänemark hat die höchste Zahl von Corona-Fällen an einem Tag seit Pandemiebeginn verzeichnet. 16.164 Menschen hätten sich binnen 24 Stunden angesteckt, teilten die Gesundheitsbehörden am Montag mit.

Lage schien sich zuletzt wieder zu entspannen

Erst am Vortag hatten sie den vorangegangenen Höchststand von 14.844 Neuinfektionen gemeldet. Sieben Menschen starben zudem binnen 24 Stunden in Verbindung mit Covid-19, hieß es am Montag. Damit stieg die Zahl der Todesfälle im nördlichen Nachbarland auf mehr als 3200.

Anfang Dezember registrierten die Behörden einen sprunghaften Anstieg der Neuinfektionen, doch schien sich die Lage vergangene Woche etwas zu beruhigen. Seit den vergangenen Tagen wird aus Dänemark aber wieder ein starker Anstieg der Fallzahlen gemeldet.