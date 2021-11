Zwölfjähriges Kind stirbt wenige Tage nach Corona-Impfung

Anzeige

Anzeige

Cuxhaven. Ein zwölfjähriges Kind aus dem Landkreis Cuxhaven ist wenige Tage nach einer Corona-Impfung gestorben. Zwar liege noch kein abschließender Obduktionsbericht vor, doch lege bereits das vorläufige Obduktionsprotokoll nahe, dass der Tod des Kindes in Folge der Impfung eingetreten sei, teilte der Landkreis am Mittwoch mit. Das Kind litt an Vorerkrankungen, wie der Norddeutsche Rundfunk (NDR) unter Berufung auf eine Sprecherin des Landkreises Cuxhaven berichtet. Vor einigen Tagen habe es demnach den Impfstoff Biontech/Pfizer erhalten. Das Kind sei zwei Tage später plötzlich gestorben.

Mit Blick auf die Vorerkrankungen des Kindes könne laut dem Rechtmedizinischen Institut des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf vor Auswertung der feingeweblichen Untersuchungen eine mögliche andere Ursache noch nicht vollständig ausgeschlossen werden, hieß es.

Die Pandemie und wir Der neue Alltag mit Corona: In unserem Newsletter ordnen wir die Nachrichten der Woche, erklären die Wissenschaft und geben Tipps für das Leben in der Krise ‒ jeden Donnerstag. Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. ABONNIEREN Abbestellen ABONNIEREN Mit RND-Konto abonnieren

Anzeige

Tod nach Impfung weiterhin „extrem selten“

„Wir sehen uns hier mit einem besonders tragischen Fall konfrontiert“, sagte der Leiter des Gesundheitsamtes, Kai Dehne. „Rein statistisch treten gravierende Impfnebenwirkungen mit Todesfolge extrem selten auf, aber die betroffene Familie trifft das mit aller Unbarmherzigkeit zu einhundert Prozent.“ Er sprach den Angehörigen sein tiefes Mitgefühl aus.

Impfkomplikationen in diesem Ausmaß sind bei allen in Deutschland zugelassenen Mitteln äußerst selten. Bis Ende September wurden in Deutschland laut aktuellem Sicherheitsbericht des Paul-Ehrlich-Instituts 172.188 Verdachts­fälle von Neben­wirkungen gemeldet, davon 21.054 schwer­wiegende. Auf 1000 Impf­dosen, bezogen auf alle verimpften Impf­stoffe, kamen im Schnitt 0,2 Meldungen über eine schwerwiegende Impfreaktion. Basierend auf Daten des Statistischen Bundesamts von Anfang August ergebe sich „kein Signal für eine insgesamt erhöhte Sterblichkeit nach Covid-19-Impfstoff-Gabe.“

Unklar ist bislang noch, ob und inwiefern der Tod des Kindes mit dessen Vorerkrankungen zusammenhängt. Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung schreibt: „Werden viele sehr alte Menschen oder Menschen mit schweren Vorerkrankungen und damit einem erhöhten Sterberisiko geimpft, ist eine gewisse Anzahl von zufälligen Todesfällen, die kurz nach der Impfung auftreten, leider unvermeidlich.“