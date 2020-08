Covid-Hotspot: Mehr als eine halbe Million Corona-Infektionen in Südafrika

Anzeige

Frankfurt a.M.. In Südafrika steigt die Zahl der Corona-Infektionen noch immer rasant: Das Land überschritt am Wochenende die Marke von einer halben Million bestätigter Fälle, wie das Präsidialamt in der Nacht zum Sonntag mitteilte. Rund 8.100 Menschen sind danach an Covid-19 oder den Folgen gestorben. Mediziner gehen jedoch davon aus, dass die Sterberate in Wahrheit weit höher ist. Südafrika ist damit das am schwersten getroffene Land in Afrika und liegt weltweit auf Platz fünf, hinter den USA, Indien, Brasilien und Russland.

Alkoholverbot und Maskenpflicht

Präsident Cyril Ramaphosa rief die Bevölkerung am Wochenende dazu auf, standfest zu bleiben. Nach einer hohen Infektionsrate in den vergangenen zwei Monaten stabilisiere sich die Zahl der Neuinfektionen. Dies deute darauf hin, dass die Maßnahmen zu wirken beginnen würden, erklärte Ramaphosa.

Nach einer vorübergehenden Lockerung im Juni gelten seit Mitte Juli wieder ein Alkoholverbot, eine Maskenpflicht außerhalb der eigenen Wohnung und ein nächtliches Ausgangsverbot. Auch die Schulen wurden wie bereits im März wieder geschlossen.