Anzeige

Anzeige

New Haven. Mehr als 9200 Menschen sind bisher im Zusammenhang mit Covid-19 in Deutschland ums Leben gekommen. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts sind die Verstorbenen mehrheitlich männlich. Rund 5100 Männer (55 Prozent) sind am Sars-CoV-2-Erreger bislang verstorben; bei den Frauen sind es 4100 (45 Prozent).

Die Tendenz, dass Männer häufiger am Coronavirus sterben als Frauen, zeigt sich weltweit: “In fast jedem Land – einschließlich in den Ländern, in denen es eine höhere Anzahl bestätigter Fälle bei Frauen gibt – ist die Mehrheit der Toten männlich”, ermittelte die Forschungsinitiative Global Health 50/50.

Männer haben höheren Zytokin-Spiegel

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Grund für diese geschlechtsspezifischen Unterschiede könnten Variationen in der Immunantwort auf Sars-CoV-2 sein, wie ein Forscherteam der medizinischen Fakultät der Yale University in New Haven im US-Bundesstaat Connecticut herausfand. Die Wissenschaftler untersuchten 98 Corona-Patienten, die zwischen dem 18. März und 9. Mai 2020 im Yale-New Haven Hospital stationiert waren. Alle wiesen leichte bis mittelschwere Symptome auf.

Das Team um Akiko Iwasaki, Professorin für molekulare Zell- und Entwicklungsbiologie an der Yale University, stellte fest, dass bei Männern der Gehalt an entzündlichen Proteinen, sogenannten Zytokinen, im Blut grundsätzlich höher ist als bei Frauen.

“Zytokinsturm” löst Sauerstoffmangel aus

Zytokine sind Teil der körpereigenen Immunreaktion. Dabei gelangen Immunzellen an den Ort der Infektion, wo schließlich eine Entzündung des betroffenen Gewebes hervorgerufen wird. Diese Entzündung dient als physikalische Barriere gegen den Krankheitserreger und fördert die Heilung des Gewebes.

Im Fall einer schweren Corona-Erkrankung kommt es allerdings zu einer übermäßigen Bildung von Zytokinen. Die Rede ist dann von einem “Zytokinsturm”. Folglich können sich Flüssigkeiten in der Lunge ansammeln und dem Körper damit Sauerstoff entziehen. Eine frühe, hohe Konzentration von Zytokinen bei Männern machen diese schweren Krankheitsverläufe wahrscheinlicher.

Frauen weisen stärkere T-Zell-Reaktion auf

In ihrer Studie, die in der Fachzeitschrift Nature veröffentlicht wurde, wiesen die Forscher bei Frauen eine stärkere T-Zell-Reaktion nach. Die im Knochenmark gebildeten T-Zellen erkennen Antigene, also körperfremde Strukturen, und sorgen dafür, dass veränderte oder kranke Zellen entfernt werden.

Die schwache T-Zell-Reaktion bei Männern führte zu einer Verschlechterung der Krankheit. Bei Frauen war die Schwere der Symptome andererseits mit einer erhöhten Menge an angeborenen, entzündlichen Zytokinen verbunden. Außerdem konnten die Wissenschaftler beobachten, dass ältere Männer – aber nicht ältere Frauen – schwächere T-Zell-Reaktionen aufwiesen als jüngere Patienten.

Ist ein ungesünderer Lebensstil bei Männern Schuld?

“Wir haben nun klare Daten, die darauf hindeuten, dass sich die Immunlandschaft bei Covid-19-Patienten zwischen den Geschlechtern erheblich unterscheidet und dass diese Unterschiede möglicherweise einer erhöhten Krankheitsanfälligkeit bei Männern zugrunde liegen”, wird Iwasaki in einer Mitteilung ihrer Universität zitiert.

Anzeige

Schon zuvor waren Wissenschaftler weltweit der Frage nachgegangen, warum Männer eine höhere Sterblichkeit haben als Frauen. Neben einem oft ungesünderen Lebensstil von Männern rückte auch der ACE2-Rezeptor in den Fokus. Über dieses Enzym kann das Coronavirus in menschliche Zellen eindringen. Einer Studie des University Medical Centers Groningen zufolge ist die Konzentration des ACE2-Rezeptors bei Männern höher als bei Frauen.

Andere Experten vermuten, dass das weibliche Hormon Östrogen ein schützender Wirkmechanismus sein könnte. “Insgesamt legen die gesammelten Daten nahe, dass wir unterschiedliche Strategien benötigen, um sicherzustellen, dass Behandlungen und Impfstoffe für Frauen und Männer gleichermaßen wirksam sind”, so Iwasaki.