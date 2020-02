Anzeige

Lusaka. Das Coronavirus hat den afrikanischen Kontinent erreicht - und damit auch die gefährliche Lungenkrankheit Covid-19. Der erste bestätigte Fall wurde am Freitag in Ägypten registriert. Dabei handelt es sich laut dem dortigen Gesundheitsministerium um eine 22 Jahre alte ausländische Person, die sich ohne Symptome in Quarantäne begeben habe.

Gesundheitsexperten befürchten, dass sich das Virus Sars-CoV-2 in Ländern mit einem schlechten Gesundheitssystem schneller ausbreitet. In Afrika und Asien wäre ein Coronavirus-Ausbruch schlechter zu kontrollieren. Dadurch steige das Risiko, dass sich Covid-19 dauerhaft auf der Welt einnistet.

Die neuartige Lungenkrankheit könnte die Welt möglicherweise in eine „sehr schlimme Lage“ bringen, gab zuletzt auch der Unternehmer Bill Gates während der Konferenz des Wissenschaftsverbandes AAAS zu Bedenken. „Es gibt viel, was wir nicht über diese Epidemie wissen, aber es gibt auch viel, was wir wissen, das zeigt, dass sie sehr dramatisch werden könnte - besonders, wenn sie sich in Gegenden wie dem südlichen Afrika oder dem südlichen Asien ausbreitet.“

Sambia gilt als Risikoland für das Coronavirus

Auf die weitere Einschleppung des Coronavirus bereitet sich Afrika zwar bereits vor. Strengere Kontrollen an Häfen und Flughäfen sowie eine bessere Quarantänemöglichkeit sollen verhindern, dass der Erreger sich rasch ausbreitet, sollten infizierte Menschen einreisen.

Dieses Szenario ist nicht unwahrscheinlich, leben doch inzwischen rund eine Million Chinesen auf dem Kontinent. Er unterhält enge wirtschaftliche Beziehungen zur Volksrepublik, wo das Virus erstmals auftrat. Mitarbeiter des Gesundheitswesens warnen aber: Afrika ist für eine solche Epidemie nicht gewappnet.

Viele chinesische Firmen in Afrika

Warnungen kommen zum Beispiel aus dem Sino-Zambia Friendship Hospital in Kitwe im Norden von Sambia. In der Region nahe der Grenze zu Kongo betreiben chinesische Unternehmen Bergwerke außerhalb der Stadt.

Eine der Betreiberfirmen hat ihren Sitz in Wuhan, wo das Virus vermutlich auf einem Markt auf Menschen übertragen wurde. In den vergangenen Wochen reisten Hunderte Menschen zwischen Sambia und China hin und her. Wegen der engen Verbindung stufte die Weltgesundheitsorganisation Sambia als eines von 13 Risiko-Ländern ein.

Lücken in System: Patienten mit Fieber werden nicht isoliert

Wenn ein paar Fälle auftreten, würde es sich sehr schnell ausbreiten. Physiotherapeut Fundi Sinkala

“Wir sind ganz sicher nicht vorbereitet”, erklärt der Physiotherapeut Fundi Sinkala. “Wenn ein paar Fälle auftreten, würde es sich sehr schnell ausbreiten.” Die Mitarbeiter täten ihr Möglichstes mit den geringen Mitteln, die ihnen zur Verfügung stünden. Tatsächlich hat die Sinozam genannte Klinik einige Vorkehrungen getroffen: Bei den Patienten wird per Infrarotthermometer die Körpertemperatur gemessen, Isolierstationen wurden eingerichtet. Die Mitarbeiter tragen Masken und die Vorräte an Handschuhen, Desinfektionsmitteln und Sauerstoffgeräten wurden aufgestockt. Die Maßnahmen gehen damit weiter als in anderen Krankenhäusern der Region.

Mitarbeiter berichten allerdings von Lücken im System. So seien chinesische Patienten mit Fieber und Husten nicht isoliert untergebracht worden. Vertreter der sambischen Gesundheitsbehörde hätten erklärt, eine Extrabehandlung für die Chinesen sei nicht notwendig, auch Blutproben seien nicht entnommen worden. Nach ihrer Erholung habe man die Patienten mit Antibiotika versorgt nach Hause geschickt. Das Krankenhaus eröffnete inzwischen aber einen eigenen Bereich für Fieberpatienten, wo Menschen mit erhöhter Temperatur nun direkt untergebracht werden. Laut Physiotherapeut Sinkala hätte das schon früher geschehen müssen.

Afrikanischen Ländern fehlt der Coronavirus-Test

Aus dem Umfeld der Klinik verlautete, eine Ärztin sei in der vergangenen Woche nicht zur Arbeit erschienen. Die Leitung habe ihre Abwesenheit nicht erklärt, sagt Sinkala. Klinikchef Li Zhibing erläuterte auf Anfrage, es gebe keine Patienten mit Fieber. Auch die abwesende Ärztin habe kein Fieber, sondern leide an einer Harnwegsinfektion. Der Betreiber Zambia-China Cooperation teilte dagegen mit, täglich meldeten sich etwa 120 Patienten mit Fieber.

Erst vor einigen Tagen räumte Sambia überhaupt offiziell ein, dass es im Land Coronavirus-Verdachtsfälle gibt. Der für die Region um Kitwe zuständige Gesundheitsdirektor Robert Zulu nannte keine Einzelheiten, versicherte aber der Nachrichtenagentur AP, sollte eine Infektion bestätigt werden, werde man die Öffentlichkeit umgehend informieren.

Allerdings kann in Sambia im Moment noch gar nicht auf das Virus getestet werden. Wie viele andere afrikanische Länder warten die Behörden dort noch auf eine Substanz, ein sogenanntes Reagenz, ohne die eine Infektion nicht nachgewiesen werden kann. Bis Mitte der vergangenen Woche verfügten darüber lediglich sechs der 54 afrikanischen Länder. Darum müssen die Blutproben für einen Virustest vorerst nach Südafrika oder sogar in Länder außerhalb Afrikas geschickt werden, was eine zusätzliche Wartezeit von zwei oder mehr Tagen bedeutet, bis ein Ergebnis vorliegt.

WHO unterstützt bei Test-Kit-Versorgung

Ohne diesen Test verlassen sich die Mediziner auf Symptome. “Aber soweit wir bisher wissen, zeigen einige Menschen kaum Symptome”, erklärt Sinkala. Das sei die größte Sorge des Krankenhauses. Dieses Problem sollte nun aber rasch ausgeräumt werden: Die WHO hatte angekündigt, Sambia mit Test-Kits zu versorgen. Zudem seien in den vergangen Wochen 28 Labors auf dem gesamten Kontinent in die Lage versetzt worden, auf das Coronavirus zu testen, sagte der Leiter des WHO-Notfallprogramms, Mike Ryan.

In Kitwe geht indes die Sorge um. Der Apotheker Edward Goma sagt, allein in den vergangenen Tagen habe er mehr als 800 Atemmasken verkauft. “Alle haben Angst”, erklärt er. Strengere Sicherheitsvorkehrungen sind ihm in der Stadt nicht aufgefallen.

Die chinesischen Botschaften in Sambia und anderen afrikanischen Ländern zeigen sich derzeit ungewöhnlich offen. Die Mitarbeiter geben Pressekonferenzen und Fernsehinterviews, in denen sie die Reaktionen auf das Virus erläutern. Alle eingereisten Staatsbürger seien aufgefordert, mitzuteilen, wo in China sie sich aufgehalten hätten. Ihnen werde außerdem geraten, sich freiwillig zwei Wochen lang zu isolieren - so lang ist die Inkubationszeit des Virus.

"Wir setzen auf strengere Hygiene, sogar in den Bergwerken", erklärt der Präsident der Gewerkschaft der Minenarbeiter in Sambia, Joseph Chewe. "Jeder Bericht über einen Patienten mit dem Coronavirus hier wird verheerend sein."

RND/ AP/ dpa/ sbu