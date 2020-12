Corona-Impfstoff von Biontech und Pfizer soll innerhalb von fünf Tagen in die EU geliefert werden

Anzeige

Anzeige

Alle europäischen Länder, die den Impfstoff von Biontech und Pfizer geordert haben, sollen die ersten Dosen innerhalb der nächsten fünf Tage erhalten. Das gab Biontech heute morgen auf einer Pressekonferenz bekannt. Bis Ende 2020 sollen weltweit noch insgesamt 50 Millionen Dosen der Impfung ausgeliefert werden, davon voraussichtlich 12,5 Millionen in die EU. Auf der Pressekonferenz stellte Biontech auch den Namen seines neuen Impfstoffs vor. Die Immunisierung soll unter dem Namen Comirnaty in der EU und der Schweiz vermarktet werden. Der Name leite sich von den Begriffen Covid-19, mRNA, community (engl. = Gesellschaft) und immunity (Immunität) ab.

Biontech-Chef Ugur Sahin äußerte sich zudem zu der neuen Variante des Coronavirus, die in Großbritannien entdeckt worden war. Es lasse sich im Moment noch nicht sicher sagen, ob die Impfung gegen diese Variante gleichermaßen gut wirke, so Sahin. Man erwarte Resultate entsprechender Untersuchungen erst in zwei Wochen. Sahin sagte auch, dass die Impfung innerhalb von sechs Wochen an neue Varianten angepasst werden könne, falls das nötig sei.

Die EU-Kommission hatte dem Biontech-Pfizer-Präparat am Montag die bedingte Marktzulassung erteilt. Wenige Stunden zuvor hatte die Europäische Arzneimittel-Agentur (Ema) in Amsterdam die bedingte Zulassung empfohlen. Der Impfstoff hatte zuvor bereits unter anderem in Großbritannien, den USA und Kanada eine Notfallzulassung erhalten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige













Hier kostenlos abonnieren In unserem Newsletter ordnen wir die Nachrichten der Woche, erklären die Wissenschaft und geben Tipps für das Leben in der Krise – jeden Donnerstag. Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Abonnieren Abbestellen Abonnieren Mit RND-Konto abonnieren

Deutschland soll am Samstag die erste Lieferung bekommen. Erwartet würden 151.125 Impfdosen, teilte die Berliner Senatsverwaltung mit, die zurzeit den Vorsitz der Länder-Gesundheitsministerkonferenz innehat. Spahn erklärte auf Twitter, bis Ende dieses Jahres sollten insgesamt mehr als 1,3 Millionen Impfdosen an die Bundesländer ausgeliefert werden. Im Januar würden dann jede Woche mindestens weitere 670.000 Dosen hinzukommen.

Pro Person sind zwei Impfungen vorgesehen. Als Erstes sollen die über 80-Jährigen, Personal und Bewohner von Pflegeheimen sowie Gesundheitspersonal mit sehr hohem Infektionsrisiko geimpft werden. Nach den klinischen Studien gibt Biontech die Wirksamkeit des Impfstoffs mit 95 Prozent an.