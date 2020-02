Anzeige

Das Coronavirus verbreitet sich inzwischen auch außerhalb Chinas rasant. Iran, Südkorea, Japan - aber auch in Europa steigt die Zahl der mit Sars-CoV-2 Infizierten, ausgehend von Italien. In diesem Kontext lässt ein neuer Report einer Forschergruppe des renommierten Imperial College in London Sorge aufkommen.

Die Wissenschaftler haben das Ausmaß der weltweiten Verbreitung der Lungenkrankheit Covid-19 genauer unter die Lupe genommen. Ihr Fazit: Rund zwei Drittel der außerhalb Chinas auftretenden Sars-CoV-2-Infektionen könnten bislang unentdeckt geblieben sein.

Für ihren auf der Homepage des Imperial College veröffentlichten Bericht vom 21. Februar haben die Forscher die durchschnittliche monatliche Anzahl der Passagiere, die vom chinesischen Wuhan zu wichtigen internationalen Zielen gereist sind, mit der Anzahl der entdeckten Covid-19-Fälle in Übersee verglichen. Dort wurde das neuartige Virus erstmals bei Menschen festgestellt, als Ursprung gilt höchstwahrscheinlich ein Tiermarkt.

Wanderte das Coronavirus unentdeckt aus Wuhan in die Welt?

“Basierend auf diesen Daten schätzten wir die Anzahl der Fälle, die global nicht erkannt werden mit dem Ergebnis, dass zwei Drittel der Fälle zu diesem Zeitpunkt möglicherweise nicht erkannt wurden”, erklärt Dr. Sangeeta Bhatia, Mitverfasserin des Berichts. “Unsere Ergebnisse bestätigen ähnliche Analysen, die von anderen Gruppen durchgeführt wurden.”

Für ihre Analyse verwendeten die Forscher Daten aus verschiedenen öffentlich zugänglichen Quellen, darunter beispielsweise die nationalen und regionalen Gesundheitsministerien. Basierend auf einem Datenvergleich nur mit Singapur würden 63 Prozent der Fälle als unentdeckt eingeschätzt. Werden Finnland, Nepal, Belgien, Schweden, Indien, Sri Lanka und Kanada in die Erhebung einbezogen, seien es 73 Prozent. Italien wird bei den Berechnungen noch nicht mit einbezogen.

Übertragungsketten können nicht mehr zurück geführt werden

Es ist sehr wahrscheinlich, dass einige dieser unentdeckten Fälle Übertragungsketten innerhalb der Länder ausgelöst haben, in die sie eingereist sind. Prof. Neil Ferguson, Mitautor

“Es ist sehr wahrscheinlich, dass einige dieser unentdeckten Fälle Übertragungsketten innerhalb der Länder ausgelöst haben, in die sie eingereist sind”, resümiert Mitautor und Professor Neil Ferguson. Die aktuellen Entwicklungen in Italien und im Iran unterstützen diese These. Denn der sogenannte Patient null, derjenige also, der als Erster infiziert war und das Virus dann verbreitet hat, ist noch nicht zweifelsfrei gefunden.

Forscher befürchten schon länger: Der Weg der Infektionen kann dann nicht mehr nachvollzogen werden. Und das wiederum bedeutet, dass es mit großer Wahrscheinlichkeit weitere Infizierte gibt, die gar nicht wissen, dass sie das Virus in sich tragen – und es nun weiterverbreiten.

Vor diesem Hintergrund stehen dann auch Präventions-Maßnahmen in Deutschland und Europa in einem anderen Licht. Wenn das Virus zunächst unbemerkt zirkuliert, von Mensch zu Mensch weitgehend symptomfrei weitergegeben wird, sind die Isolation von Kontaktpersonen und Infizierten und Einreiseverbote nach Auftreten erster Fälle kein Garant mehr, die weitere Ausbreitung zu verhindern.

WHO: Nicht jeder Infizierte weist Symptome auf

Die Symptome für eine Covid-19-Ansteckung sind laut Weltgesundheitsorganisation (Stand: 24. Februar) Fieber, Müdigkeit und trockener Husten. Einige Patienten haben möglicherweise eine verstopfte oder laufende Nase oder Durchfall. “Diese Symptome sind normalerweise mild und beginnen allmählich”, heißt es auf der Homepage der WHO.

Inzwischen hat die WHO aber auch ergänzt: “Einige Menschen infizieren sich, entwickeln jedoch keine Symptome und fühlen sich nicht unwohl.” Solche Verläufe verschaffen dem Virus Zeit, sich unbemerkt weiter auszubreiten.

Die meisten Menschen erholen sich von der Infektion, laut WHO sind es rund 80 Prozent, ohne dass eine besondere Behandlung erforderlich ist. Eine von sechs Personen mit Covid-19 wird nach derzeitigen Erkenntnissen schwer krank und entwickelt Atembeschwerden. Bislang seien zwei Prozent der Menschen durch Sars-CoV-2 gestorben.