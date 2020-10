Coronavirus: Wo infizieren sich die Deutschen derzeit am häufigsten?

Anzeige

Mehr als 80.000 Menschen in Deutschland haben sich in den vergangenen sieben Tagen erstmals mit dem Coronavirus Sars-CoV-2 infiziert. Dieser massive Anstieg der Fallzahlen sei vor allem auf private Feiern im Familien- und Freundeskreis sowie in Betrieben zurückzuführen, heißt es im aktuellen Situationsbericht des Robert Koch-Instituts (RKI). Hinzu kämen vermehrte Ausbrüche in Alten- und Pflegeheimen.

Letztere zählten schon im April, als die Neuinfektionen erstmals die 6000er-Marke überschritten, zu den Orten, an denen sich besonders viele Menschen mit dem Coronavirus infizierten. Damals registrierte das RKI zudem Ausbrüche in Krankenhäusern, die aktuell kaum noch zu Buche schlagen.

Die Grafik im RKI-Situationsbericht vom 20. Oktober zeigt, wo sich die Deutschen am häufigsten infizieren. (Screenshot). © Quelle: Robert Koch-Institut

Die meisten Infizierten sind zwischen 15 und 34 Jahre alt

Selbst Anfang Mai, als die Corona-Neuinfektionen auf weniger als 1000 zurückgingen, waren Alters- und Pflegeheime sowie Krankenhäuser die häufigsten Infektionsorte. Ein Zeichen dafür, dass sich vor allem ältere Menschen mit Sars-CoV-2 infizierten.

Jetzt, sieben Monate später, sind es mehrheitlich die 15- bis 34-Jährigen, die an Covid-19 erkranken, weil sie sich bei privaten Zusammenkünften mit dem Virus infizieren. Diese Entwicklung zeichnete sich schon Anfang August ab, als die Fallzahlen wieder anstiegen: Im RKI-Situationsbericht vom 6. August hieß es, dass das Infektionsgeschehen vor allem mit größeren Feiern im Familien- und Freundeskreis, Freizeitaktivitäten sowie Gemeinschafts- und Gesundheitseinrichtungen im Zusammenhang stehe. In den Sommermonaten häuften sich zudem Infektionen bei Reiserückkehrern.

Merkel mahnt: Kontakte auf ein Minimum beschränken

Kaum Infektionen traten seit Beginn der Corona-Epidemie in Deutschland hingegen in Verkehrsmitteln, Ausbildungsstätten, Seniorentagesstätten, Speisestätten und bei Übernachtungen auf. Aber: „Wir müssen damit rechnen, dass sich das Virus unkontrolliert ausbreiten kann“, mahnte Lothar Wieler, RKI-Präsident, am vergangenen Donnerstag.

Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel beunruhigen die steigenden Fallzahlen. In ihrem Podcast hatte sie an die Bürger appelliert, Kontakte zu Menschen außerhalb des eigenen Haushalts auf ein Minimum zu beschränken. Am Mittwoch berät Merkel mit den Ministerpräsidenten der Länder über neue Beschränkungen. Laut Medienberichten soll dabei auch über einen abgeschwächten Lockdown beraten werden.