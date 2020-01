Anzeige

Die nationale Gesundheitskommission teilt mit, dass mittlerweile mehr als 100 Menschen am Coronavirus gestorben sind. In Deutschland gibt es bisher einen am Coronavirus erkrankten Menschen. Mithilfe eines Tests lässt sich das Virus nachweisen. In Deutschland werden selbst begründete Verdachtsfälle dem zuständigen Gesundheitsministerium gemeldet und Erkrankte vorsorglich isoliert, bis das Testergebnis vorliegt.

Robert-Koch-Institut: Ansteckung ist unwahrscheinlich

Das Risiko, sich hierzulande mit den Coronaviren anzustecken, ist nach Einschätzung von Experten gering, da Deutschland gut gerüstet und vorbereitet ist. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) erklärte am Dienstag, dass mit der ersten bestätigten Erkrankung in Deutschland aber zu rechnen gewesen sei. „Die Gefahr für die Gesundheit der Menschen in Deutschland durch die neue Atemwegserkrankung aus China bleibt nach Einschätzung des RKI (Robert-Koch-Instituts) weiterhin gering“, sagte Spahn. Um die Ausbreitung des Virus zu verhindern, werden auch Menschen untersucht, mit denen der Erkrankte Kontakt hatte.

Video Schnell erklärt: Das Coronavirus 1:29 min In China breitet sich die von einem bislang unbekannten Virus verursachte Lungenkrankheit weiter aus, und die Suche nach einem Heilmittel läuft.

Händewaschen hilft: Das kann jeder Einzelne gegen eine Ansteckung tun

Generell gelten zum Schutz vor Coronaviren dieselben Maßnahmen, die zur Zeit von Grippewellen sowieso angeraten sind, erklärt die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA). Neben ausreichendem Händewaschen und dem Beachten von Hygieneregeln beim Husten und Niesen, sollte vor allem Abstand zu Erkrankten eingehalten werden.

So sollten die Hände regelmäßig mindestens 20 Sekunden und mit Seife gewaschen werden – eine zusätzliche Desinfektion wird nötig, wenn kranke oder abwehrgeschwächte Menschen im Haushalt leben oder ein Krankenhaus besucht wird. Beim Husten und Niesen sollten Menschen stets ein Einwegtaschentuch verwenden und sich von anderen Menschen abwenden. Falls kein Taschentuch griffbereit ist, können Erkrankte sich auch in die Armbeuge husten oder niesen.

Um eine Übertragung von Infektionskrankheiten zu vermeiden, sollten Menschen nach Meinung der Experten den engen Kontakt zu anderen Menschen meiden – dazu zählt etwa das Küssen, Umarmen oder auch Händeschütteln. Dies gilt vor allem für gefährdete Menschen wie Schwangere, Säuglinge und alte oder immungeschwächte Personen.

Grippeschutz ist jetzt wichtig

Auch wenn eine Grippeimpfung nicht vor dem Coronavirus schützt, empfehlen Mediziner, diese dennoch vornehmen zu lassen. Auf diese Weise können Mediziner bei Menschen, die sich einer Grippeschutzimpfung unterzogen haben und trotzdem an den typischen Symptomen erkranken – das können etwa Husten oder Atemwegsinfektionen sein –, eine Influenza ausschließen. So werden unnötige Verdachtsfälle vermieden und den Behörden wird die Arbeit erleichtert.

An den Flughäfen Berlin-Tegel und Berlin-Schönefeld wurden Warnplakate zum Coronavirus aufgehängt. Sie hängen im Ankunftsbereich, warnen vor den Symptomen und erklären Vorsichtsmaßnahmen.

Virusforscher: Atemmasken schützen nur bedingt

Gerade auf Bildern der Metropolen Chinas sieht man derzeit viele Menschen, die Atemmasken tragen, um sich nicht mit Infektionen – wie dem Coronavirus – anzustecken. Diese Masken sind keine Spezialmasken, wehren Feinpartikel nicht ab und schützen dementsprechend auch nicht vor einer Tröpfcheninfektion, erklärt Virusforscher Christian Drosten von der Charité Berlin. Gerade für Menschen, die sich bereits angesteckt haben, sei es aber sinnvoll, sogenannte FFP3-Masken zu tragen, um andere Menschen nicht anzustecken.

Bernd Salzberger, Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft für Infektiologie erklärt, dass die chirurgischen Gesichtsmasken nicht zum Schutz vor Ansteckungen geeignet sind und eigentlich nur dafür sorgen sollen, dass keine möglicherweise infektiösen Tröpfchen aus dem Atemtrakt von Chirurgen in das Operationsgebiet gelangen. „Aber der Schutz vor einer Infektion von außen ist sehr, sehr schlecht damit“, sagte Salzberger.

Experte: Ein Schnupfen ist noch kein Coronavirus

Übrigens: Ein Schnupfen ist nach Angaben von Experten kein Alarmzeichen für eine mögliche Ansteckung mit dem Coronavirus. Typische Symptome sind eher trockener Husten, Fieber, Abgeschlagenheit, auch Atemnot. Klar ist außerdem: Wer krank ist, sollte zum Arzt gehen. Übertreiben sollten es Erkrankte aber nicht. „In Situationen wie dieser besteht die Gefahr, dass Menschen, die gar nichts haben, plötzlich in der Notaufnahme stehen“, sagt Oliver Witzke, Direktor der Klinik für Infektiologie und des Westdeutschen Zentrums für Infektiologie der Universitätsmedizin Essen. Das gefährde das System der Notfallversorgung. „Wenn man sich aus irgendwelchen Gründen Sorgen macht, ob man mit dem Coronavirus infiziert ist, ist die Notaufnahme nicht die richtige Anlaufstelle, sondern das Gesundheitsamt vor Ort.“

Auswärtiges Amt rät von China-Reisen ab

Bislang hat das Auswärtige Amt zwar keine Reisewarnung für China ausgegeben, rät aber von Reisen in die Provinz Hubei und nicht notwendigen Reisen nach China ab. Die Stadt Wuhan in der Provinz Hubei gilt als besonders betroffen vom Coronavirus. Das Auswärtige Amt warnt außerdem, dass die chinesischen Behörden Reisebeschränkungen für Städte der Provinz Hubei erlassen haben und Ausreisen derzeit nicht möglich sind.