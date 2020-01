Coronavirus: Wichtige Fakten zur neuen Lungenkrankheit

Anzeige

Seit dem Ausbruch der rätselhaften Lungenkrankheit im Dezember wurden 291 Infektionen in Asien bestätigt. Mit der gerade laufenden Reisewelle zum chinesischen Neujahrsfest am kommenden Samstag wächst die Gefahr einer Übertragung des Virus. Mindestens sechs Tote haben die Behörden bereits offiziell bestätigt.

Werden Coronaviren nur von Tieren übertragen?

Gerade erst wurde das Virus bei mindestens 15 Krankenhausangestellten in Wuhan nachgewiesen, wo das Virus Ende Dezember ausgebrochen war. Unter den medizinischen Angestellten gibt es einen weiteren Verdachtsfall. Inzwischen gehen Behörden und Virologen davon aus, dass die Erreger von Mensch zu Mensch übertragen werden. Die Zahl bestätigter Infektionen war Anfang der Woche sprunghaft auf über 220 gestiegen. Erste Erkrankungen wurden auch außerhalb Chinas nachgeweisen: Beispielsweise in Thailand, Japan und Südkorea.

Kann die Ausbreitung der Coronaviren noch verhindert werden?

Die Ausbreitung des Virus in Wuhan sei noch in einem frühen Stadium, sagt Zeng Guang, Chef-Epidemiologe vom chinesischen Zentrum für Krankheitskontrolle und Prävention, gegenüber "tagesschau.de". 100 Fälle in einer Stadt mit mehr als zehn Millionen Einwohnern seien eine kleine Zahl. Trotzdem müsse man in Alarmbereitschaft sein; man könne den Ausbruch verhindern, wenn jetzt die richtigen Maßnahmen getroffen würden.

Welche Symptome treten bei Infizierten auf?

Es wird vermutet, dass das Virus bis zu 24 Stunden außerhalb des menschlichen Körpers überlebt. Übertragen wird das Sars-ähnliche Virus direkt durch Tröpfcheninfektion über engen Kontakt zu hustenden und niesenden Infizierten. Die Inkubationszeit beträgt laut WHO zwei Tage bis eine Woche.

Tückisch: Der Krankheitsverlauf ähnelt Grippesymptomen. Husten, Kurzatmigkeit, Kopfschmerzen und Halsschmerzen gehen mit hohem Fieber über 38 Grad einher. Stellt der Arzt zudem fest, dass beide Lungenflügel entzündet sind, ist eine Erkrankung wahrscheinlich.

Lungenkrankheit: Welche Behandlungsansätze gibt es?

Behandeln im eigentlichen Sinne kann man die Lungenkrankheit nicht, auch eine Impfung oder Medikamente gibt es nicht. Zudem ist das gesamte Spektrum der Symptome noch nicht richtig erfasst – so können höchstens einige Begleiterscheinungen gemildert werden, etwa durch die Einnahme bestimmter Antibiotika.

Der neue Erreger hat eine Verbindung zum Sars-Virus von 2002/2003 – das hat bei der Suche nach Behandlungsmöglichkeiten Vorteile, wie Experten sagen. So könnte man bereits gewonnene Erkenntnisse nutzen, um Substanzen zu finden, die das Virus hemmen.

Ist das neue Coronavirus dasselbe Sars-Virus wie damals?

Laut Virologen ist der neuartige Coronavirus ganz klar ein Sars-Virus. Es sei nur ein anderer Untertyp des Sars-Virus von damals. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) bezeichnet die neuen Fälle in Asien aktuell neutral als „2019-nCov“ – Wissenschaftler neigen dazu, vom Sars-Virus zu sprechen.

2002 hatte sich die ebenfalls durch ein Coronavirus verursachte Atemwegserkrankung von Südchina aus auf mehr als zwei Dutzend Länder ausgebreitet. Mehr als 800 Menschen starben. Rund 8000 Menschen infizierten sich damals mit der hoch ansteckenden Lungenkrankheit, die meisten in China. In Taiwan, Singapur, Hongkong und Kanada gab es ebenfalls viele Fälle. Auch in Europa gab es einige Erkrankte. Allein in Deutschland wurden neun Fälle registriert, die aber laut WHO-Statistik alle geheilt werden konnten.

Welche Schutzmaßnahmen kann ich persönlich treffen?

Massenansammlungen von Menschen sollten in den vom Virus betroffenen Regionen (Wuhan, zentralchinesische Provinz Hubei) gemieden werden, ebenso wie der enge Kontakt zu eventuell erkrankten Personen. Die US-Gesundheitsbehörde (CDC) rät Reisenden nach Wuhan, Tiermärkte und den Kontakt mit Tieren oder mit kranken Personen zu meiden. Nach dem Essen und der Benutzung der Toilette sollten die Hände, wie sonst auch, gründlich gewaschen werden. In öffentlichen Verkehrsmitteln kann eine Atemschutzmaske getragen werden.

Wieso hat die WHO einen Notfall-Ausschuss einberufen?

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat bisher zwar keine Reisewarnung für Touristen ausgesprochen. Sie rief wegen der neuartigen Lungenkrankheit in China aber ihren Notfall-Ausschuss ein. Die Experten sollen am Mittwoch darüber beraten, ob eine Gesundheitsnotlage ausgerufen werden soll, wie die WHO am Montag berichtete. Diese unabhängigen Experten empfehlen auch Maßnahmen, die möglicherweise ergriffen werden sollten.

Ruft die WHO einen internationalen Gesundheitsnotstand aus, empfiehlt sie damit schärfere Maßnahmen zur Bekämpfung der Seuche. Dazu können unter anderem Grenzkontrollen, das Einrichten von spezialisierten Behandlungszentren oder mögliche Impfungen medizinischer Fachkräfte gehören.

