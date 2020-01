Coronavirus: Weiterer Verdachtsfall in Göttingen

Anzeige

Anzeige

Göttingen. In Göttingen gibt es den Verdacht auf eine Infektion mit dem chinesischen Coronavirus. Das bestätigte Stefan Weller, Sprecher der Universitätsmedizin Göttingen (UMG), gegenüber dem „Göttinger Tageblatt“. Die Experten würden derzeit überprüfen, ob sich der Patient wirklich mit dem Virus infiziert habe.

ZUM THEMA Coronavirus: Wichtige Fakten zur neuen Lungenkrankheit

Patient wurde vom Hausarzt überwiesen

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Bislang habe es in der Universitätsmedizin zwei Verdachtsfälle gegeben, von denen sich der erste nicht bestätigt hätte. Der aktuelle Fall wurde vom Hausarzt an die Spezialisten der UMG überwiesen. „Der Verdachtsfall hatte Kontakt in China und wurde bis zum Vorliegen des Ergebnisses der Probenuntersuchung sofort auf der Isolierstation aufgenommen“, sagt Weller.

Der Patient wurde offenbar mit grippeähnlichen Symptomen bei seinem Hausarzt vorstellig. Fieber, Gliederschmerzen und Schnupfen allein reichten als Verdacht auf eine Infektion mit dem Coronavirus jedoch nicht aus, erklärt Weller: „Der oder die Betroffene muss Kontakt mit einer China-Reise gehabt haben oder hatte Kontakt mit China-Reisenden. Oder er oder sie hatte Kontakt mit einem sicher am Coronavirus Erkrankten.“

Anzeige

RND/mf