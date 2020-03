Coronavirus: Wann kommt ein Impfstoff?

Anzeige

Anzeige

Mitte Februar einigten sich 400 Experten auf einer Konferenz in Genf, die Suche danach zu beschleunigen, wie der Chef der Weltgesundheitsorganisation (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus, mitteilte. In vielen Ländern wird derzeit an der Entwicklung eines Impfstoffes gearbeitet. Doch wie schnell könnte er einsatzbereit sein?

“Ich bin insgesamt sehr sicher, dass wir erste experimentelle Impfstoffe noch dieses Jahr sehen werden”, sagte der Virologe Gerd Sutter von der Ludwig-Maximilians-Universität München gegenüber der Deutschen Presse-Agentur. Ob und wann diese Impfstoffe an Menschen getestet werden könnten, sei allerdings eine andere Sache. “Die Entwicklung eines Impfstoffs ist ein langwieriger, mühsamer Prozess, vor allem die Zulassung und die klinische Prüfung eines Kandidaten”, gibt Sutter zu bedenken.

Virologen der Uni Marburg sind daran beteiligt, einen Impfstoff gegen den Lungenerreger zu entwickeln. © Quelle: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

15 Jahre dauert gemeinhin die Entwicklung von Impfstoffen

Gemeinhin werden für die Entwicklung von Impfstoffen etwa 15 Jahre veranschlagt. Für das Mers-Virus, das 2012 auf der Arabischen Halbinsel entdeckt wurde und das ebenfalls zu den Coronaviren gehört, wird ein Impfstoff erst seit 2018 klinisch geprüft.

Trotz der Langwierigkeit kündigten Forscherteams weltweit an, einen Impfstoff gegen das Virus Sars-CoV-2 entwickeln zu wollen. Sie setzen dabei vor allem auf biotechnologische Verfahren – die sollen die Zeit verkürzen, um einen Impfstoffkandidaten für die Prüfung in klinischen Studien bereitzustellen. Dabei werden nicht wie üblich die Viren selbst zur Herstellung eines Impfstoffes benötigt, sondern nur deren genetische Information. Die Sequenz des neuen Virus ist bekannt.

Darin stecken alle Informationen für seine Vermehrung – auch für die Herstellung jener Bestandteile, auf die der Körper nach einer Impfung mit der Bildung von Antikörpern reagiert. Bei Coronaviren sei das ein Protein der Virushülle, erläutert Sutter. Das Virus nutzt es, um in menschliche Zellen einzudringen.

RND/dpa