Berlin. Die Zahl der Coronavirus-Infektionen steigt täglich weiter an – und damit auch die Zahl der Todesfälle. Jedoch gelten auch schon mehr als 50.000 Menschen weltweit als geheilt, wie aus Zahlen der Weltgesundheitsorganisation (WHO) hervorgeht. Unklar ist dabei oft noch, nach welchen Kriterien entschieden wird, wann ein Patient als genesen gilt. Denn viele Patienten müssen auch mit milden Symptomen tage- bis wochenlang im Krankenhaus ausharren.

16 Corona-Genesene in Deutschland, noch keine Todesfälle

Aktuell gelten in Deutschland 16 Menschen als genesen (Stand: 5. März), wovon 14 Mitarbeiter des Automobilzulieferers Webasto in Bayern und deren Angehörige sind. Die zwei weiteren wurden aus Wuhan evakuiert und sind nach einer Behandlung in Frankfurt ebenfalls wieder gesund. In den meisten Fällen verläuft eine Infektion mild. In Deutschland gibt es bislang noch keine Todesfälle durch Covid-19. Doch wenn sich das Virus weiter verbreitet, könnte Deutschland ein ähnliches Schicksal wie Italien treffen. Dort sind inzwischen mehr als 100 Menschen an der Infektion gestorben.

Video Coronavirus: Diese Maßnahmen schützen mich 0:55 min Das neuartige Coronavirus hat Deutschland erreicht, doch es gibt viele Möglichkeiten, um sich vor dem Anstecken zu schützen. © Ben Kendal/RND

Genesung: Robert-Koch-Institut legt strenge Kriterien fest

Doch wann gilt ein Corona-Patient als genesen? Nach Definition des Robert-Koch-Instituts (RKI) gelten Corona-Infizierte frühestens zehn Tage nach Beginn ihrer Symptome als genesen. Außerdem müssen sie weitere Kriterien erfüllen: Sie dürfen 48 Stunden lang kein Fieber gehabt haben und sie müssen seit 24 Stunden ohne Symptome wie Husten gewesen sein. Zudem müssen im Abstand von 24 Stunden zwei Untersuchungen auf das Virus negativ ausfallen. Bei den Abstrichen aus dem Nasenrachenraum darf Covid-19 also nicht nachweisbar sein. Erst wenn diese Kriterien erfüllt sind, können nach RKI-Definition Isolierungsmaßnahmen aufgehoben oder Patienten aus dem Krankenhaus entlassen werden. In einzelnen Fällen können diese Kriterien aber auch abweichen, informiert das RKI, jedoch nur in enger Absprache von Klinik, Labor und Gesundheitsamt.

RKI: Patienten gelten frühestens zehn Tage nach Symptombeginn als genesen

“Die Kriterien wurden auf Basis der Erkenntnisse vom Konsiliarlabor für Coronaviren (in der Charité in Berlin, Anm. d. Red.) entwickelt”, so eine Sprecherin des RKI. An der Entwicklung der Kriterien war unter anderem Clemens Wendtner, Chefarzt am Klinikum Schwabing in München beteiligt, der zusammen mit weiteren Experten Daten von Infizierten auswertete. Wendtner behandelte den ersten Coronavirus-Infizierten in Deutschland. Die Experten ermittelten, dass die infektiösen Viruspartikel nach durchschnittlich zehn Tagen in den Abstrichen nicht mehr nachweisbar waren, wird Wendtner ind der “Zeit” zitiert.

Mehrfachinfektion unwahrscheinlich - aber noch nicht ausgeschlossen

Eine Mehrfachinfektion ist laut dem Virologen und Infektionsepidemiologen Prof. Dr. Alexander Kekulé unwahrscheinlich: “Wahrscheinlicher ist es, dass die Patienten sich nicht mehrfach infizierten, sondern das Virus die ganze Zeit in sich trugen und es eine Art zweite Ausbruchswelle gab”, sagte der Direktor des Instituts für Medizinische Mikrobiologie an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg in der Sendung “Hart aber fair”. Ein Fall in Japan hatte zuvor für Verunsicherung gesorgt. Dort war Ende Februar eine Frau ein zweites Mal positiv auf das Virus getestet worden. “Mehrfachinfektionen – diese Frage können wir aktuell noch nicht beantworten”, bestätigte auch Lothar Wieler, Leiter des Robert-Koch-Instituts während einer Pressekonferenz zum Coronavirus am Montag in Berlin. Die Frau aus Japan, die sich zweimal infiziert haben soll, könne auch ein Einzelfall sein, “vielleicht haben die Nachweismethoden nicht gegriffen.”

