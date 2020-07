Coronavirus-Verbreitung: Teenager spielen ähnlich große Rolle wie Erwachsene

Anzeige

Hannover. Wenn es um die vollständige Wiedereröffnung der Schulen nach den Sommerferien geht, dann lohnt ein Blick nach Südkorea: Dort sorgt aktuell eine Studie des “Korea Centres for Disease Control and Prevention” für Aufsehen. Ein Team von Wissenschaftlern um den Präventionsmediziner Young Joon Park fand heraus, dass von Jugendlichen zwischen 11 und 19 Jahren ein ähnlich hohes Risiko ausgehen könnte, Covid-19 weiterzuverbreiten, wie auch von Erwachsenen.

Bislang hatten bei der Wiedereröffnungsdebatte vor allem die jüngeren Schüler, sprich jene im Grundschulalter, im Fokus gestanden. Vor allem vor dem Hintergrund, dass diese Altersgruppe mit der Umsetzung der erforderlichen Hygienemaßnahmen ihre Schwierigkeiten haben könnte. Von ihnen, so der aktuelle Stand der Forschung, geht allerdings ein geringeres Risiko aus, das Virus in der Bevölkerung weiterzuverbreiten.

Über elf Prozent steckten sich im eigenen Haushalt an

Anders als bei Kindern verhält es sich offenbar bei Teenagern. Für die Untersuchung haben sich die Wissenschaftler aus Südkorea die Daten von 5706 Sars-CoV-2-Infizierten und etwa 60.000 dazugehörigen Kontakten angeschaut. Unter anderem untersuchten die Forscher, wo die höchste Gefahr der Ansteckung besteht. Das Ergebnis fiel eindeutig aus: Demnach steckten sich mit 11,8 Prozent offenbar die meisten Menschen innerhalb des eigenen Haushalts an. Außerhalb des eigenen Haushalts lag der Wert bei gerade Mal 1,9 Prozent.

Höchste Ansteckungsrate: Kinder zwischen 10 und 19 Jahren

Spannend wurde es bei der Unterteilung in einzelne Altersgruppen: Unter den knapp 10.600 innerhalb der Studie getesteten “Haushalts-Kontakten”, wiesen jene Haushalte mit Kindern zwischen 10 und 19 Jahren mit 18,6 Prozent die höchste Ansteckungsrate auf. Dem gegenüber verzeichneten Haushalte mit Kindern zwischen 0 und 9 Jahren eine Ansteckungsrate von gerade Mal 5,3 Prozent. Diese Erkenntnis deckt sich in etwa auch mit deutschen Studien, wie der des Virologen Christian Drosten, die hierzulande für reichlich Aufsehen sorgte. Drostens Ergebnis: Zwar trügen Kinder eine ähnlich hohe Viruslast wie Erwachsene in sich, die Gefahr einer Ansteckung sei aber mutmaßlich deutlich geringer.

Wo haben sich die Patienten angesteckt?

Einige Schwächen weist die Studie aus Südkorea dennoch auf: Laut der Wissenschaftler befindet sie sich noch in einem frühen Veröffentlichungsstadium. Zudem sage sie nichts über den tatsächlichen Ort der Ansteckung aus, so könnten sich Haushaltsmitglieder durchaus auch außerhalb des eigenen Haushalts angesteckt haben. Auch unterschiedliche Testverfahren in einzelnen Haushalten seien nicht berücksichtigt worden. Gleiches gelte für Patienten mit asymptomatischen Verläufen der Erkrankung.