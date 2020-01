Coronavirus: Nach Test in Firma 122 negative Fälle

Anzeige

In Bayern liegen zahlreiche weitere Ergebnisse der Testaktion bei der Firma Webasto aus dem Landkreis Starnberg vor, bei der die fünf zuerst bekannt gewordenen Coronavirus-Fälle beschäftigt sind. Nach Angaben des Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) handelt es sich um 122 Tests, die alle negativ ausfielen. Das gab am Freitagabend das bayerische Gesundheitsministerium bekannt. Das Ministerium hat damit am Freitag ein zweites Mal über die aktuelle Entwicklung bei dem neuartigen Coronavirus in Bayern informiert.

Sechs Menschen in Deutschland infiziert

Damit bleibt es (Stand, Freitagabend 18 Uhr) bei insgesamt sechs bekannten Coronavirus-Fällen in Bayern. Alle Betroffenen befanden sich nach Ärzteangaben in einem stabilen gesundheitlichen Zustand.

Erstes Kind in Bayern infiziert

Der sechste Fall war am Mittag bestätigt worden. Es handelt sich um ein Kind des Mannes aus dem Landkreis Traunstein, dessen positiver Befund am späten Donnerstagabend bekannt geworden war. Der Mann ist Mitarbeiter der Firma aus dem Landkreis Starnberg. Die dortige Testaktion hatte am Mittwoch, Donnerstag und Freitag stattgefunden. Einige Ergebnisse stehen noch aus.