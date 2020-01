Coronavirus: Knapp 6000 medizinische Kräfte nach Hubei entsandt

Anzeige

Peking. Zur Behandlung der an dem Coronavirus erkrankten Menschen in Zentralchina sind knapp 6000 Ärzte und Pfleger aus ganz China in die schwer betroffene Provinz Hubei entsandt worden. Wie die Gesundheitskommission nach Angaben der Nachrichtenagentur Xinhua am Dienstag in Peking berichtete, seien mehr als 4100 Krankenpfleger bereits vor Ort und hätten die Arbeit aufgenommen. Weitere 1800 dürften demnach bis zum Abend eintreffen, um die völlig überforderten Krankenhäuser zu unterstützen.

Krankenhäuser müssen derzeit 2567 infizierte Menschen versorgen

Mehr als 2700 Infektionen sind allein in der 58 Millionen Einwohner zählenden Provinz bestätigt, deren Hauptstadt die schwer heimgesuchte Elf-Millionen-Metropole Wuhan ist. 100 Menschen seien allein in Hubei gestorben. Wie die lokalen Gesundheitsbehörden berichteten, lägen 2567 Patienten mit dem neuen Coronavirus in Krankenhäusern. In den Hospitälern der Provinz hätten sich allein am Montag fast 32.000 Fieberpatienten gemeldet.

Coronavirus ist auch in Deutschland aufgetreten

Inzwischen ist die Zahl der weltweit infizierten Menschen auf 4.474 gestiegen. 107 Menschen starben bereits an dem ansteckenden Coronavirus. Auch in Deutschland ist die neuartige Lungenkrankheit, die einen ähnlichen Erreger wie bei der Sars-Epidemie in 2002/2003 aufweist, aufgetreten. Ein Mann aus dem Landkreis Starnberg in Bayern habe sich infiziert, teilte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums in München am späten Montagabend mit.

