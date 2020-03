Anzeige

Anzeige

Die Empfehlung des Bundesgesundheitsministers Jens Spahn, Großveranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern abzusagen, wird in den Bundesländern unterschiedlich gehandhabt. Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller fordert daher bundeseinheitliche Regeln für den Umgang mit Großveranstaltungen. "Bei der Ministerpräsidentenkonferenz am Donnerstag muss es möglichst zu einer bundesweiten Verabredung kommen, wie wir damit umgehen”, sagte er am Dienstag.

So haben die verschiedenen Bundesländer bisher reagiert:

Coronavirus: Immer informiert Abonnieren Sie Updates für das Thema "Coronavirus" und wir benachrichtigen Sie bei neuen Entwicklungen Zum Thema

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Nordrhein-Westfalen

Großveranstaltungen in NRW mit mehr als 1000 Personen sollen grundsätzlich abgesagt werden - oder ohne Zuschauer stattfinden. Das sieht ein am Dienstag beschlossener Erlass der Landesregierung mit entsprechenden Weisungen an die Kommunen vor. NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) sagte, der Erlass sei für Veranstaltungen mit über 1000 Teilnehmern bindend und zeitlich nicht befristet. Zuständig für die Durchführung des Erlasses seien die Behörden vor Ort, erklärte die Landesregierung. Die Verantwortlichen in den Kommunen könnten Veranstaltungen absagen, eine Absage gegenüber dem Veranstalter anordnen, das geplante Ereignis verlegen oder ohne Zuschauer durchführen lassen.

Bayern

Anzeige

Der Freistaat Bayern hat alle Großveranstaltungen mit mehr als 1000 Personen zunächst bis einschließlich 19. April untersagt. Das Gesundheitsministerium wurde beauftragt, solche Großveranstaltungen bis zum Ende der Osterferien zu untersagen, teilte die Staatskanzlei nach der Kabinettssitzung am Dienstag in München mit. Ministerpräsident Markus Söder (CSU) betonte, das betreffe auch alle sportlichen Großveranstaltungen.

Für Veranstaltungen mit 500 bis 1000 Personen sollen die Behörden eine Risikobewertung vornehmen. „Im Zweifel lieber absagen“, sagte Söder. Bei Veranstaltungen unter 500 Personen soll es weiterhin die Entscheidungen jedes einzelnen sein, ob diese durchgeführt oder besucht werden.

Anzeige

Bremen

Die Stadt Bremen hat als Reaktion auf die Ausbreitung des Coronavirus alle Veranstaltungen mit mehr als 1000 Menschen untersagt. Veranstaltungen mit mehr als 250 Personen müssen beim Ordnungsamt angezeigt werden und bestimmte Auflagen erfüllen. Das teilten Gesundheitssenatorin Claudia Bernhard (Linke) und Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) am Dienstag mit. Die entsprechende Verfügung des Ordnungsamtes solle ab Donnerstag (12.03.) bis zum 26.03. gelten.

Rheinland-Pfalz

Das Land Rheinland-Pfalz empfiehlt wegen des neuartigen Coronavirus die Absage von Großveranstaltungen in geschlossenen Räumen mit mehr als 1000 Menschen. In der Regel sollten diese bis mindestens Ende April nicht mehr stattfinden, teilte die Landesregierung am Dienstag mit.

„Veranstaltungen mit vielen Teilnehmerinnen und Teilnehmern können zu einer schnelleren Verbreitung des Virus beitragen, da eine Übertragung auf viele Personen möglich ist“, hieß es zur Begründung. Sollten Veranstalter der Empfehlung nicht folgen, „ist zwingend die Abstimmung mit dem örtlich zuständigen Gesundheitsamt vorzusehen“, teilte die Staatskanzlei mit.

Thüringen

Anzeige

Auch in Thüringen sollen vorerst keine Veranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern mehr stattfinden. Eine entsprechende Weisung sei am Dienstag an alle Kommunen gegeben worden, sagte Gesundheitsministerin Heike Werner (Linke) in Erfurt. “Unser Ziel ist, durch diese strikten Auflagen das Risiko zu mindern”, so Werner. Zudem sollten Veranstaltungen mit 500 bis 1000 Teilnehmern nach Prüfung nur im Ausnahmefall und Verhältnismäßigkeit erlaubt werden.

Saarland prüft Verbot

Die saarländische Landesregierung empfiehlt ab sofort aufgrund der Corona-Infektionen, Veranstaltungen mit über 1000 Besuchern abzusagen. Das gab Regierungssprecher Alexander Zeyer (CDU) am Dienstag bekannt. In einem zweiten Schritt prüfe das Justizministerium derzeit zudem eine allgemeine Verfügung, - ähnlich wie NRW und Bayern - alle Veranstaltungen mit über 1000 Personen zu verbieten.

RND/dpa/asu