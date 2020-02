Coronavirus in Deutschland: Wie gut sind wir vorbereitet, wie hoch ist das Risiko?

Anzeige

Die Stimmung ist beklemmend. Dort, wo sonst Patienten durch einen kleinen Park spazieren können, steht ein gut 50 Meter langer und zwei Meter hoher Metallzaun. Weiße Planen verdecken die Sicht, Fenster sind blickdicht abgeklebt. Dutzende Warnschilder verbieten das Fotografieren, ein Sicherheitsdienst patrouilliert am Zaun entlang, dahinter stehen Wohncontainer.

Die Quarantänestation am DRK-Krankenhaus im Berliner Stadtteil Köpenick wirkte bislang wie ein düsterer Vorbote auf Zeiten, von denen viele hofften, dass sie in Deutschland nicht anbrechen würden. Jetzt jedoch ist deutlich wahrscheinlicher, dass solche Stationen bald an deutlich mehr Orten in Deutschland stehen werden.

Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) ließ am Montag in Berlin jedenfalls erst gar keine Zweifel daran aufkommen, dass die Lage ernster ist als bisher abgenommen.

Es deutet alles darauf hin, dass wir auf dem Weg sind zu einer weltweiten Pandemie. Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU)

„Es deutet alles darauf hin, dass wir auf dem Weg sind zu einer weltweiten Pandemie“, sagte er und fasste damit zusammen, wie Wissenschaftler weltweit den weiteren Weg von Sars-CoV-2, so der exakte Name des Virus, nun einschätzen. „Es ist klar, dass nun alle Voraussetzungen für eine Pandemie vorhanden sind“, sagte Bharat Pankhania von der Universität Exeter – dass es also nicht bei einer lokalen Welle, einer Epidemie, bleibt, sondern dass sich das Virus über Grenzen hinweg ausbreitet.

Covid-19 in Deutschland: Ist das Virus außer Kontrolle?

Vor allem die Entwicklungen in drei Ländern sind es, die Wissenschaftler pessimistisch stimmen: In Südkorea wurde am Montag von 231 neuen Fällen berichtet. Insgesamt sind dort nun 833 Infektionen registriert, sieben Menschen sind bislang gestorben. „Die Zen­tralregierung, lokale Behörden, Gesundheitsexperten, Medizinpersonal und das gesamte Volk müssen nun eine radikale, konzertierte Antwort auf das Problem finden“, sagte Präsident Moon Jae-In.

Im Iran sind zwölf Menschen an Covid-19, so heißt die vom Coronavirus ausgelöste Krankheit, gestorben, 66 sind mit dem Erreger infiziert – offiziell. Wenn man eine Sterblichkeit von 2 Prozent annimmt, wie sie bislang bei Covid-19 beobachtet wurde, müsste die Zahl der Infizierten, die bislang unerkannt blieben, weit höher sein. Nach Angaben lokaler Behörden in der Stadt Qom sollen sogar 50 Menschen gestorben sein.

Sieben Opfer in Italien

In Italien breitet sich Sars-CoV-2 weiter rasch aus. Italiens Zivilschutzchef Angelo Borrelli bezifferte die Zahl der infizierten Personen am Nachmittag auf 228. Fünf von ihnen seien verstorben. Am Sonntag waren es offiziell noch 150 Infizierte und drei Tote gewesen. Noch während Borrellis Pressekonferenz wurde ein sechstes Todesopfer gemeldet, ein 88-jähriger Mann.

Die Abriegelung mehrerer Regionen im Norden des Landes soll nun aufrechterhalten bleiben. In vielen Gegenden in Norditalien steht das öffentliche Leben praktisch still. In der Lombardei wurden zehn Gemeinden in der Provinz Lodi zu Sperrzonen erklärt.

Hamsterkäufe mit Atemschutzmaske in Italien. © Quelle: imago images/Independent Photo Agency Int.

Was aber die Experten besonders beunruhigt: Der sogenannte Patient null, derjenige also, der als Erster infiziert war und das Virus dann verbreitet hat, ist noch immer nicht zweifelsfrei gefunden. Das heißt: Der Weg der Infektionen kann nicht mehr nachvollzogen werden. Und das wiederum bedeutet: Es gibt mit großer Wahrscheinlichkeit weitere Infizierte, die gar nicht wissen, dass sie das Virus in sich tragen – und es nun weiterverbreiten. Genau das ist der Punkt, den Wissenschaftler als besonders kritisch einschätzen, weil die Isolierung einzelner Personen dann kein Garant mehr ist, die weitere Ausbreitung zu verhindern.

Ein Corona-Ausbruch in Deutschland ist nur eine Frage Zeit

Es ist nun nur eine Frage der Zeit, bis auch in Deutschland mehr Menschen an Covid-19 erkranken. Bislang sind hier nach wie vor lediglich 16 Infektionen bestätigt. „Wir müssen aber davon ausgehen, dass sich das Virus auch in Deutschland weiter ausbreitet“, sagte der Chef des Robert-Koch-Instituts, Lothar Wieler, am Montag.

Heißt das, dass es in Deutschland bald ähnliche Bilder geben wird wie in Italien? Dass Städte und Regionen abgeriegelt, Grenzen dicht gemacht werden? Die rechtliche Grundlage für die Wiedereinführung von Binnengrenzkontrollen ist im Schengener Grenzkodex geregelt, wenn eine ernsthafte Bedrohung für die öffentliche Ordnung oder Sicherheit bestünde. Und das Infektionsschutzgesetz lässt auch die Abriegelung von Ortschaften zu.

Spahn schließt das aber zumindest vorerst aus: „Von der Absage von Großveranstaltungen bis zum kompletten Abriegeln ganzer Städte gibt es ja auch noch viele Zwischenstufen“, sagte der Minister. „Wir reagieren jederzeit angemessen und verhältnismäßig“, versicherte er. Deutschland sei „bestmöglich vorbereitet“. Stimmt das?

Coronavirus in Deutschland: Ärzte zweifeln an guter Vorbereitung

Zumindest in Teilen der Ärzteschaft scheint es Zweifel daran zu geben. „Meine schon länger vorhandene Sorge über eine sehr wahrscheinliche Pandemie mit Covid-19 ist aufgrund des Abwiegelns und der Untätigkeit deutscher Behörden langsam in pure Verzweiflung umgeschlagen“, sagte der Chefarzt einer Lungenklinik in Sachsen-Anhalt am Montag dem RedaktionsNetzwerk Deutschland.

Wir als Ärzte haben die ethische Verantwortung, darauf hinzuweisen, dass wir im Falle eines Ausbruches von Sars-CoV-2 in keiner Weise unserem Behandlungsauftrag nachkommen können. Steffen Frese, Arzt

„Wir als Ärzte haben die ethische Verantwortung, darauf hinzuweisen, dass wir im Falle eines Ausbruches von Sars-CoV-2 in keiner Weise unserem Behandlungsauftrag nachkommen können“, warnte Steffen Frese aus der Klinik in Lostau. Bis auf wenige hoch spezialisierte Zentren mit universitärer Medizin seien wahrscheinlich die meisten Krankenhäuser in Deutschland nicht auf einen möglichen Ansturm von Covid-19-Patienten vorbereitet.

Brandbrief an den Gesundheitsminister

In einem von ihm verfassten Brandbrief an Gesundheitsminister Spahn kritisiert Frese, wenn nicht gehandelt werde, drohe bei einem Ausbruch ein „rascher Kollaps des gesamten Gesundheitssystems in Deutschland“. Er fordert, Schwerpunktkliniken für die Behandlung von Covid-19-Patienten zu definieren, die Versorgung dieser Häuser mit adäquater Schutzausrüstung sicherzustellen und Notfallübungen durchzuführen.

Ist das überzogener Alarmismus? Christian Drosten, Virologe an der Charité in Berlin, verglich die Folgen eines größeren Ausbruchs in Deutschland bereits Mitte Februar mit einer schweren Grippewelle – und prophezeite: „Es wird dann schwierig, die normale Versorgung aufrechtzuerhalten.“

In China setzt die Regierung auf provisorische Krankenhäuser speziell für Erkrankte. © Quelle: Xiao Yijiu/XinHua/dpa

Eine Sars-CoV-2-Infektionswelle könnte zum Stresstest werden für das deutsche Gesundheitssystem – und möglicherweise auch zu einem Anstoß für Veränderungen. „Wir müssen die öffentlichen Gesundheitsdienste vor Ort endlich wieder finanziell und personell besser ausstatten“, sagt etwa Kordula Schulz-Asche, gesundheitspolitische Sprecherin der Grünen-Fraktion.

Corona-Gegenmittel: Der Weg zum Impfstoff ist noch weit

Doch für eine nun drohende Infektionswelle kommt all das zu spät. Auch die Suche nach Impfstoffen und Medikamenten wird so rasch keine Erfolge bringen. „Mindestens ein Jahr“ veranschlagt der Virologe Professor Stephan Becker von der Universität Marburg, der mit seinem Team an einem Impfstoff arbeitet, bis ein solches Mittel bereitstehen könnte. Becker plädiert aber entschieden dafür, die langwierigen klinischen Tests auch bei erheblichem politischen Druck nicht infrage zu stellen: „Ein Impfstoff muss unbedingt sicher sein.“

So setzen Ärzte zwar inzwischen mit einigem Erfolg auch andere antivirale Medikamente gegen Covid-19 ein. Das wirksamste Mittel für jeden Einzelnen bleibt jedoch der individuelle Schutz mit den bewährten Mitteln: Händewaschen, Grippeimpfung, Hustenhygiene, wie RKI-Chef Wieler am Montag erneut betonte: „Jeder kann einen Beitrag leisten.“

Fallzahlen in China sind rückläufig

Einen Grund zur Beruhigung lieferten die Experten der Weltgesundheitsorganisation (WHO) am Montag aber auch – ausgerechnet nach einem Besuch am Ursprungsort der Infektionswelle, in China. Der Ausbruch dort habe seinen Höhepunkt überschritten, erklärte WHO-Direktor Tedros Adhanom Ghebreyesus, die Fallzahlen seien rückläufig.

Trotz der Ausbreitung etwa in Italien oder im Iran will er nicht von einer Pandemie sprechen: „Dieses Wort zu benutzen würde nicht den Fakten entsprechen, aber sicher Panik auslösen.“