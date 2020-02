Coronavirus: In China stirbt einer von 50 Erkrankten

Anzeige

Peking. Über Nacht stieg die Zahl der bestätigten Infektionen und Todesfälle durch das Coronavirus in China erneut sprunghaft. Wie die chinesische Gesundheitsbehörde mitteilte, gab es bis Dienstag 20.438 bestätigte Erkrankungen - 3225 neue Fälle im Vergleich zum Vortag. Die Zahl der Todesopfer stieg demnach um 64 auf 425, die meisten Todesopfer gibt es in der besonders betroffenen chinesischen Provinz Hubei. Es war erneut der bisher stärkste Anstieg der Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus und der Todesfälle innerhalb eines Tages.

In Hongkong gab es den zweiten Toten außerhalb des chinesischen Festlands. Die Krankenhausbehörde bestätigte den Tod eines 39-Jährigen, zuvor sei er jedoch in der schwer vom Virus betroffene Stadt Wuhan gewesen, wie die „South China Morning Post" berichtete. Zuvor war auch ein Patient auf den Philippinen gestorben. Weltweit sind rund 200 Infektionen in rund zwei Dutzend Ländern bestätigt.

Die Sterblichkeitsrate der Lungenkrankheit in China liegt im Schnitt bei 2,1 Prozent. Das bedeutet, dass rund jeder 50. nachweislich Erkrankte an dem Virus stirbt. In Wuhan erreicht die Mortalität allerdings 4,9 Prozent, wie Jiao Yahui von der Gesundheitskommission berichtete. In der gesamten Provinz Hubei, dessen Hauptstadt Wuhan ist, sind es demnach 3,1 Prozent. Während es inzwischen 427 Tote zu beklagen gibt, seien auf der anderen Seite 726 Erkrankte vollkommen genesen.

Verhältnismäßig viele Betroffene in Deutschland

In Deutschland sind bislang zwölf Fälle von Infizierten bekannt. Damit rangiert die Bundesrepublik auf einem der vorderen Plätze, was die Zahl an Infektionen außerhalb des asiatischen Raums angeht. In Australien gibt es ebenfalls zwölf bestätigte Coronavirus-Fälle, in den USA sind es elf. Auch in Frankreich, Kanada, Italien, Spanien, Finnland und Schweden gibt es bereits Infizierte.

Zehn der zwölf Coronavirus-Erkrankten stehen in Zusammenhang mit dem bayerischen Autozulieferer Webasto - darunter sind zwei Kinder eines Mitarbeiters. Bei Webasto war eine infizierte Kollegin aus China zu Gast gewesen, die ihre Erkrankung erst auf dem Rückflug bemerkt hatte. Außerdem war das Virus bei zwei Passagieren festgestellt worden, die am Wochenende mit einem Bundeswehrflugzeug aus Wuhan zurückgeholt worden waren.

Mehrere Länder wie Taiwan, die USA, Australien oder Neuseeland haben inzwischen Einreisebeschränkungen für Chinesen oder Ausländer erlassen, die aus China kommen. Auch haben mehrere Staaten ihre Bürger mit Sonderflugzeugen aus der weitgehend abgeschotteten Stadt Wuhan zurückgeholt.

Ein Ende der Epidemie ist noch nicht in Sicht. Chinesische Experten schätzen, dass der Ausbruch ihren Höhepunkt Mitte bis Ende Februar erreichen könnte. Dafür müssten aber vorbeugende Maßnahmen verstärkt werden. An der neuen Lungenkrankheit sind in Festland-China mittlerweile mehr Menschen gestorben als an der Sars-Pandemie vor 17 Jahren. Bei der Sars-Pandemie (Schweres Akutes Atemwegssyndrom) 2002/2003 hatte es 349 Todesfälle in Festland-China gegeben. Hinzu kamen 299 Tote in Hongkong. Weltweit waren es 774 Tote.

Ist eine Übertragung auch durch symptomfreie Patienten möglich?

Wie die ursprüngliche Übertragung stattgefunden hat und auf welche Weise sich das neuartige Coronavirus verbreitet - daran arbeiten aktuell zahlreiche Forscher. Im Fall der chinesischen Mitarbeiterin von Webasto ging man bisher davon aus, dass die Frau noch symptomfrei gewesen sei, als sie am Firmen-Meeting in Deutschland teilgenommen hatte. Neuesten Erkenntnissen zufolge hat sie jedoch bereits unter Rückenschmerzen sowie Abgeschlagenheit gelitten und nahm fiebersenkende Mittel, wie eine Sprecherin des Robert Koch-Instituts (RKI) gegenüber RND mitteilte.

Bei einer ersten Befragung der Mitarbeiterin konnte nichts von Symptomen festgestellt werden. Jedoch folgt, noch eine zweite, dann muttersprachliche Befragung, als die Frau wieder zurück in China war, in der sie von den Symptomen berichtete.

Einen Rückschluss darauf, ob das neue Coronavirus 2019-nCoV auch übertragen werden kann, wenn der Infizierte noch keine Symptome hat, könne man nicht ziehen, heißt es von Seiten des RKI. Dazu gebe es noch zu viele Unwägbarkeiten in den einzelnen Fällen, bei so neuartigen Viren müsse man erst noch lernen, wie sie sich verbreiten. Zuvor gab schon Berichte von chinesischen Forschern, die auf eine Übertragung ohne bereits vorhandene Symptome hindeuteten.

RND/vca/dpa