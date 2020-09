Coronavirus: Impfstoff von Pharmakonzern Sanofi soll unter zehn Euro kosten

Anzeige

Anzeige

Paris. Der künftige Corona-Impfstoff des französischen Pharmakonzerns Sanofi soll weniger als zehn Euro pro Dosis kosten. Ein endgültiger Preise stehe aber noch nicht fest, sagte der Präsident von Sanofi France, Olivier Bogillot, am Samstag im Radiosender “France Inter”. Mehrere Hersteller arbeiten an Impfstoffen. “Es müssen Millionen, um nicht zu sagen Milliarden Menschen geimpft werden”, so der Sanofi-Topmanager. Zum Preis sagte er: “Wir werden bei weniger als zehn Euro sein.”

Sanofi: 610 Millionen Euro für die Impfstoffforschung und -produktion in Frankreich

Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron hatte im Juni ein Werk des Herstellers im Südosten des Landes besucht. Sanofi kündigte damals an, 610 Millionen Euro für die Impfstoffforschung und -produktion im Land zu investieren. Im Juli teilten Sanofi und der britische Konkurrent GlaxoSmithKline dann mit, mit der US-Regierung einen Milliardendeal zur Weiterentwicklung eines potenziellen Corona-Impfstoffs vereinbart zu haben.