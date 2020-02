Coronavirus: Fast 500 Tote, mehr als 24.000 Infektionen

Anzeige

Peking. Die Zahl der Toten durch das neuartige Coronavirus in China hat sich auf 490 erhöht. Die Zahl der Infektionen stieg auf 24.324 an, wie die chinesischen Gesundheitsbehörden am Mittwoch mitteilten. Außerhalb Chinas gibt es mindestens 180 Fälle, darunter je einen Todesfall in Hongkong und auf den Philippinen.

Die japanischen Behörden teilten ebenfalls am Mittwoch mit, mindestens zehn Menschen auf einem Kreuzfahrtschiff seien mit dem Virus infiziert. Unter den bislang bestätigten Fällen ist kein Deutscher. Alle 3700 Menschen an Bord würden für 14 Tage unter Quarantäne gestellt, teilte der japanische Gesundheitsminister Nobukatsu Kato mit.

Proteste in Hongkong: Grenzschließung gefordert

Die zehn Menschen gehörten zu den 273, die untersucht wurden, nachdem ein Mann, der das Schiff in Hongkong verlassen hatte, mit dem Virus diagnostiziert wurde. Sie hatten alle entweder Symptome oder engen Kontakt mit dem Mann gehabt. Einige Untersuchungen standen noch aus. Das Schiff war am Montag nach Yokohama nahe Tokio zurückgekehrt, nachdem es unter anderem in Häfen in Vietnam, Taiwan und anderen Städten in Japan angelegt hatte.

In Hongkong protestierten mehr als 7000 Krankenhausmitarbeiterinnen und -mitarbeiter dafür, die Grenze zu Festlandchina komplett zu schließen, um die Verbreitung des Virus einzudämmen. Das berichtete der Bund der Krankenhausmitarbeiter. Doch wurden in Hongkong vier neue Fälle gemeldet, ohne dass die Personen angaben, nach China gereist zu sein. Das bedeutet, dass die Patienten sich wahrscheinlich in Hongkong ansteckten. Hongkong war von der Sars-Pandemie 2002/2003 stark getroffen worden. Das Vertrauen in die chinesischen Behörden brach während vieler Monate regierungskritischer Proteste ein.

Coronavirus: USA und Russland fliegen Bürger aus

Die USA und Russland haben weitere Staatsbürger aus der vom Coronavirus schwer betroffenen Metropole Wuhan in Zentralchina ausgeflogen. Wie die US-Botschaft am Mittwoch in Peking bestätigte, sind am Vorabend zwei weitere Flugzeuge in die USA gestartet. Damit seien insgesamt 500 Personen zurückgeholt worden. Es werde möglicherweise am Donnerstag noch einen oder mehr Flüge geben, um US-Bürger aus Wuhan in die USA zu bringen.

Nach Angaben des Pentagons wurden die beiden Flugzeuge mit rund 350 Insassen an Bord am Mittwoch auf dem Travis Luftwaffenstützpunkt in Kalifornien erwartet. Eine Maschine soll nur zwischenlanden und zur Miramar Marine Corps Air Station weiterfliegen. Die Betroffenen kämen für zwei Wochen in Quarantäne.

Die beiden russischen Flugzeuge mit jeweils 80 und 64 Insassen aus Wuhan landeten bereits auf einem Militärflughafen in Russland, wie die Nachrichtenagentur Tass berichtete. Die Insassen kommen demnach vorübergehend in Westsibirien in ein medizinisches Zentrum 30 Kilometer außerhalb von Tjumen in Quarantäne. Auch andere Staaten wie Deutschland, Frankreich oder Australien haben bereits Staatsbürger ausgeflogen.

RND/ AP/ dpa