Coronavirus-Fall in Bayern: Mann steckte sich bei Kollegin aus China an

Der erste bestätigte Coronavirus-Patient in Deutschland hat sich bei einem chinesischen Gast seiner Firma angesteckt. Die Frau aus China sei zu einer Fortbildung bei Firma im Landkreis Starnberg in Oberbayern gewesen, teilten die behörden am Dienstag mit. Der 33 Jahre alte Infizierte liegt demnach im Münchner Klinikum Schwabing.

Dem Patient gehe es gut, teilte das bayerische Gesundheitsministerium mit. Er sei aber weiterhin isoliert.

Mehr dazu in Kürze.

Video Schnell erklärt: Das Coronavirus 1:29 min In China breitet sich die von einem bislang unbekannten Virus verursachte Lungenkrankheit weiter aus, und die Suche nach einem Heilmittel läuft. © AFP

RND/dpa